Minister Bernreiter und Blume feiern Eröffnung des TUM Sportcampus

München ist um ein großes Holzbauwerk reicher, vielleicht sogar das größte Europas. Am Montag wurde der neue Campus der Technischen Universität München im Olympiapark offiziell eingeweiht. Der vom Architekturbüro Dietrich / Untertrifaller entworfene Neubau auf dem 40.000 m² großen TU Campus bietet nun modernsten wissenschaftlichen Standorte für Gesundheits- und Sportwissenschaften in Europa. Der Freistaat Bayern investiert dafür 168,5 Millionen Euro. Im Rahmen eines offiziellen Festakts erfolgte nun die Schlüsselübergabe des Neubaus durch Bauminister Christian Bernreiter an Wissenschaftsminister Markus Blume sowie an TUM-Präsident Prof. Dr. Thomas F. Hofmann.

