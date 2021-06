Minh-Chau Nguyen verstärkt Prea als Architektin

Der Technologie- und Immobilienkonzern PREA Group GmbH hat mit Minh-Chau Nguyen das Development-Team verstärkt. Die studierte Architektin war zuvor unter anderem bei der FitX Bau- und Entwicklungs GmbH und bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) beschäftigt. Während ihrer Tätigkeit bei der BVG war sie hauptsächlich für die Genehmigungsplanung, Steuerung externer Gewerke, Vergabe und Ausschreibung von Aufträgen und für Großbauprojekte zuständig.

In ihrer künftigen Position wird Nguyen als Schnittstelle zwischen Bauherren und Auftragnehmern agieren und die Kunden über den gesamten Planungsprozess ihrer Bauvorhaben hinweg beraten. Dabei bildet sie sämtliche Leistungs- und Planungsphasen von der Machbarkeitsstudie bis hin zu Bauantrag und Baugenehmigung ab. Ngyuen wird insbesondere an der Planung des Prea Datacenter Projektes in Berlin arbeiten. Sie berichtet direkt an den Chief Development Officer Alexander Orodovski.



„Minh-Chau Nguyens Erfahrung bei der Konzeption und Durchführung von Großprojekten ist für uns besonders wertvoll. Mit der Verstärkung unseres Teams können wir auf die wachsende Nachfrage nach unseren Beratungsleistungen im Bereich Planung Projektentwicklung reagieren und unseren Wachstumskurs weiter verfolgen“, erklärt Alexander Orodovski, CDO der Prea Group.