Mindspace kündigt neue Standorte in EMEA und USA an

Mindspace hat seit Juli dieses Jahres sieben neue Standorte in der EMEA-Region und in den USA bekannt gegeben. Damit steigt die Gesamtzahl der Standorte weltweit auf über 40 in 20 Städten und sieben Ländern. Die neuen Standorte befinden sich hierzulande in Berlin und Düsseldorf. Zudem befinden sich neue Standorte in Miami, New York, Warschau und Israel mit einer planmäßigen Eröffnung in 2023 in der Pipeline. Die neuen Standorte ergänzen das internationale Portfolio von Mindspace mit mehr als 3.900 neuen Arbeitsplätzen und fast 280.000 m² Bürofläche.

.

Deutschland ist der größte Markt für Mindspace weltweit. Hier hat Mindspace allein in diesem Jahr vier neue Standorte unterzeichnet und damit die Gesamtzahl der Standorte auf zwölf erhöht. In Kürze wird das Unternehmen ein ehemaliges Kaufhaus im Herzen Berlins umbauen, um seinen sechsten Standort in der deutschen Hauptstadt zu eröffnen. Das „Mindspace Münzstraße” wird sich über fünf Etagen erstrecken und über 700 Arbeitsplätze auf 44.100 m² umfassen [wir berichteten]. Laut einem Bericht von Colliers hat Mindspace seit Beginn der Covid-19-Pandemie mehr neue Standorte in Berlin angekündigt als jeder andere Anbieter von flexiblen Flächen. in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt hatte der Anbieter von Co-Working-Flächen zudem im Juli die Eröffnung seines ersten Standorts in der Stadt gefeiert [wir berichteten]. Der Flex-Office-Anbieter mietete hierfür insgesamt eine Fläche von rund 4.100 m² im Stilwerk an.



Im August dieses Jahres wurde ein Vertrag für den ersten Standort von Mindspace in Miami unterzeichnet. Er wird mehr als 400 Arbeitsplätze und über 30.000 m² Bürofläche im „The Gateway” umfassen – einem Class-A-Bürogebäude zwischen Wynwood und Midtown Miami. Die Eröffnung von „Mindspace Gateway” ist für das Frühjahr 2023 geplant.



Die US-Expansion wurde im September mit der Ankündigung eines neuen Standorts in Brooklyn, New York, fortgesetzt – dem ersten von Mindspace in dieser Stadt. Der in Williamsburg gelegene Flex-Space-Anbieter mit mehr als 400 Arbeitsplätzen wird im Frühjahr 2023 eröffnet und ist der fünfte US-Standort von Mindspace.



Der Anbieter von flexiblen Büroflächen wird außerdem seinen zweiten Standort in Warschau, Polen, eröffnen – mit mehr als 600 Arbeitsplätzen auf rund 47.400 m² im hochmodernen Bürogebäude „Skyliner“ in Warschau, einem der sieben höchsten Gebäude des Landes, das vollständig mit erneuerbaren Energiequellen betrieben wird.



Schließlich hat Mindspace vor Kurzem Vereinbarungen für zwei neue Standorte in Israel unterzeichnet, einen in Haifa im Norden des Landes und einen zweiten in einem Vorort in der Nähe von Tel Aviv. Nach der Eröffnung von „Mindspace Yakum Greenwork” im vergangenen Jahr ist dies der zweite Standort des Unternehmens in einem Vorort.



Die Remote Work & Compensation Pulse Survey ergab, dass 63 % der wachstumsstarken Unternehmen ein hybrides Arbeitsmodell nutzen, während 83 % der Arbeitnehmer ebenfalls eine hybride Arbeitsweise bevorzugen. Der globale Markt für flexible Arbeitsformen wird bis 2030 voraussichtlich 199,12 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 37,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Die Zahl der Mitarbeiter von Mindspace ist seit Ende 2021 um fast ein Drittel gestiegen.