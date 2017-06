Mindspace eröffnet zweiten Münchener Standort

Salvatorplatz 3

Nachdem sich Mindspace in Berlin und Hamburg als Coworking-Anbieter positioniert hat, expandiert das Unternehmen weiter. Mindspace eröffnet Ende des Jahres am historischen Salvatorplatz in München seinen insgesamt sechsten Coworking-Space.

Auf vier Etagen und 2.200 m² Fläche wird Mindspace ab dem Winter 2017 Platz für mehr als 250 Mitglieder bieten. Der neue Standort am Salvatorplatz 3 befindet sich direkt gegenüber der historischen, im Jahr 1480 erbauten Salvatorkirche. Eigentümer des neuen Mindspace Standortes ist die Bayerische Hausbau. Die U-Bahn-Station Odeonsplatz und das Shoppingcenter „Fünf Höfe“ sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Gemeinsam mit dem Space am Viktualienmarkt, der bereits im Sommer seine Türen öffnen wird, wird Mindspace nach eigenen Angaben der größte Coworking-Anbieter in der bayerischen Landeshauptstadt sein.



Der deutsche Coworking-Markt hat enormes Potential. Das letzte Jahr war für uns und unsere Communities in Berlin und Hamburg ein absoluter Erfolg,“ so Dan Zakai, CEO und Mitgründer von Mindspace. „Unsere vielfältige Community umfasst die innovativsten Unternehmen der Welt. Mit unseren Standorten in Berlin und Hamburg sind wir Teil der lokalen Ökosysteme geworden und wir freuen uns darüber, zwei weitere Coworking-Spaces in erstklassiger Lage, am Viktualienmarkt und am Salvatorplatz, zu eröffnen. Münchens Szene wächst schnell. Große Unternehmen, tausende Start-ups und Top-Universitäten arbeiten Hand in Hand mit der lokalen Politik und fördern dieses Wachstum. Wir sind stolz, Teil dieses Netzwerkes zu werden und die Münchener Start-up-Szene durch unseren Coworking-Space, unsere Events und unsere globale Community weiter voranzutreiben.“