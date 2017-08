Mindspace eröffnet neuen Coworking-Space am Viktualienmarkt

Der Coworking-Space-Anbieter Mindspace hat seine Türen am Viktualienmarkt geöffnet. Die neuen Service-Flächen auf 1.600 m² befinden sich im 200 Jahre alten Kustermann-Haus am Viktualienmarkt 8.

„Wir freuen uns sehr, unseren neuen Coworking-Space in München zu eröffnen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist der neue Standort bereits fast komplett ausgebucht. Gemeinsam mit circa 200 Mitgliedern starten wir diesen neuen Abschnitt„, so Dan Zakai, Mitgründer und CEO von Mindspace. „Bei Mindspace kommen Start-ups, Investoren, Unternehmen unterschiedlichster Branchen sowie Großunternehmen zusammen und kreieren gemeinsam eine innovative und produktive Arbeitsatmosphäre. Wir sind sehr stolz, Unternehmen wie Lufthansa, Duff & Phelps Corporation, ABC Venture Gates und viele weitere mit ihren Teams bei uns am Viktualienmarkt als Mitglieder begrüßen zu dürfen.“



Der Standtor am Viktualienmarkt ist der erste Mindspace-Standort in München. „Im November werden wir einen weiteren Coworking-Space am Salvatorplatz eröffnen. Dort werden 250 Mitglieder auf 2.200 m² und vier Etagen arbeiten. Mit den beiden Standorten wird Mindspace der größte Coworking-Anbieter der bayerischen Landeshauptstadt", so Zakai.