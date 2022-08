Mindspace eröffnet Flex-Office-Standort am Hackeschen Markt

Vom ehemaligen Warenhaus zum Flex Office: Berlins Unternehmer bekommen mit einem sechsten Mindspace eine weitere Homebase mitten in der Hauptstadt. Der Co-Working-Anbieter wird im „Mindspace Münzstraße“ mehr als 700 Arbeitsplätze anbieten.

.

In der Münzstraße 12 und Max-Beer-Straße 2-4 entsteht auf 4.100 m² aufgeteilt auf fünf Stockwerke das “Mindspace Münzstraße” - ein neuer Standort des Boutique-Flex-Office-Anbieters mit mehr als 700 Arbeitsplätzen. Das Gebäude, welches bereits seit 2014 im Bestand der WertInvest Gruppe ist, vereint die beste innerstädtische Lage mit geschichtsträchtiger Architektur und soll im Frühjahr 2023 eröffnen.



“Wir freuen uns, mit Mindspace den perfekten Partner gefunden zu haben, mit dem wir zusammen den geschichtsträchtigen Bau nahe dem Hackeschen Markt zu einem lebendigen Ort entwickeln, wo Kreativität Raum finden wird. Mindspace schätzt nicht nur die Besonderheit dieser Liegenschaft, sondern teilt mit uns auch den hohen Anspruch an Qualität sowie unsere Affinität zu Architektur und Design”, so Mag. Andrea Purkel von WertInvest.



Auf den ersten Blick erscheint das ehemalige Warenhaus aus dem Jahr 1913 nüchtern und schlicht. Erst auf den zweiten Blick werden aufwändige Details an Fenster und Fassade erkennbar. Relief in Form von Tieren, Pflanzen und abstrakten Ornamenten sowie Stuck und Statuen zieren das Gebäude, das als frühes Beispiel des Stahlbetonbaus gilt. Dieser Anspruch an Qualität und Design soll sich nach einem umfassenden Umbau auch im Inneren des Gebäudes wiederfinden und ist wesentlich im gemeinsamen Konzept von der Wertinvest und Mindspace verankert. Im Vordergrund stehen dabei neue und flexible Büroflächen. Nach Fertigstellung im Frühjahr 2023 soll in Verbindung mit modernster technischer Ausstattung und einem Full-Service-Paket das Arbeitsplatzerlebnis für Unternehmen jeder Größe neu definiert werden.



“Die Nachfrage an flexiblen Bürolösungen steigt stetig weiter, weshalb wir uns freuen unsere Expertise und unsere Marke in einem weiteren Projekt einbringen zu können. Neben der Geschichtsträchtigkeit des Gebäudes und der Zentralität bietet der neue Standort Mindspace Münzstraße viel Platz, um der Kreativität freien Lauf zu lassen und damit das Engagement und die Produktivität von Mitarbeitern zu steigern. Nicht zuletzt deshalb freuen wir uns, gemeinsam mit der WertInvest einen weiteren Raum für Flex-Office-Lösungen zu gestalten”, so Oliver Lehmann, General Manager von Mindspace Germany.



Laut einem Bericht von Colliers hat Mindspace seit Beginn von Covid mehr neue Standorte in Berlin angekündigt als jeder andere Anbieter. Dies zeigt, dass der Markt für flexible Bürolösungen boomt, insbesondere in der deutschen Hauptstadt. Die Münzstraße ist in diesem Jahr bereits der dritte neue Standort des Boutique-Flex-Office Anbieters in Berlin. So hat das Unternehmen im Juli diesen Jahres seinen Standort in der Zimmerstraße eröffnet [wir berichteten], in welchem bereits einige bekannte Unternehmen wie Semrush, Pernod Ricard, Doktor.de, Siteminder und Mollie einen Mietvertrag unterzeichnet haben. Zu den besonderen Leistungen für die Mitglieder in der Zimmerstraße gehören neben einem Fitnessstudio samt Duschen und Umkleiden auch ein spezieller Yoga- und Pilates-Raum sowie das weltweit erste offizielle Mindspace Café in Zusammenarbeit mit der Kaffeerösterei 19grams.



Mindspace Ku’damm, ein neuer Standort im Fürst am Kurfürstendamm, befindet sich aktuell in den letzten Zügen des Ausbaus und wird im Herbst dieses Jahres eröffnet [wir berichteten]. Der Standort im Fürst bietet in dem bereits 2020 fertiggestellten ersten Bauabschnitt unter anderem eine Dachterrasse im elften Stockwerk mit 360-Grad-Rundumblick sowie alle Annehmlichkeiten einer erstklassigen Quartiersentwicklung in bester Lage mit einem attraktiven Mix aus Einzelhandel, Gastronomie, Lifestyle und Kunst.



„Deutschland ist aktuell mit insgesamt zwölf Standorten der weltweit größte Markt von Mindspace. Wir suchen aktuell auch nach weiteren Standorten, um unsere internationale Präsenz weiter auszubauen. Wachstumsbedingt suchen wir zudem zurzeit nach 20 neuen Mitarbeitern in Deutschland“, erklärt Lehmann.