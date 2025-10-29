Mindspace eröffnet Flex-Office im Hilton Berlin

Mindspace startet ein hybrides Office-Konzept im Hilton Berlin Gendarmenmarkt: Ab dem ersten Quartal 2026 stehen auf 1.100 m² rund 170 Arbeitsplätze zur Verfügung. Der neue Standort erweitert das Berliner Netzwerk des Anbieters für flexible Büroflächen auf acht Standorte und stellt zudem den ersten Standort in einem Full-Service-Hotel dar.

.