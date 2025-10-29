Hybrides Office-Konzept
Mindspace eröffnet Flex-Office im Hilton Berlin
Mindspace startet ein hybrides Office-Konzept im Hilton Berlin Gendarmenmarkt: Ab dem ersten Quartal 2026 stehen auf 1.100 m² rund 170 Arbeitsplätze zur Verfügung. Der neue Standort erweitert das Berliner Netzwerk des Anbieters für flexible Büroflächen auf acht Standorte und stellt zudem den ersten Standort in einem Full-Service-Hotel dar.
Im Erdgeschoss des Hotels entsteht auf 1.100 m² ein Flex-Working-Bereich mit rund 170 hochwertig designten Arbeitsplätzen, verteilt auf private Büros und voll ausgestattete Meetingräume. Konzerne, Start-ups und Freelancer können damit den prestigereichen Gendarmenmarkt als ihre Geschäftsadresse nutzen und zugleich von den umfassenden Mindspace-Services profitieren: Post- und Paketannahme, exklusive Networking-Events und die persönliche Betreuung durch das Community-Team vor Ort.
„Wir sind stolz darauf, unseren neuen Standort in einer so prestigeträchtigen Location zu eröffnen“, so Dan Zakai, Co-Founder und CEO von Mindspace. „Unsere Member erwartet hier ein ganzheitliches Konzept, bei dem sie zukünftig Arbeit, Fitness, Erholung und Genuss unter einem Dach erleben können.“
Das Hotel, eines der architektonisch markantesten Gebäude im Herzen Berlins, gehört zum Portfolio von Aroundtown. Der Investor hatte erst Ende letzten Jahres den Umbau und die Aufwertung der Flächen des Hilton Hotels in der Anton-Wilhelm-Amo-Straße 30 (ehemals Mohrenstraße 30) erfolgreich abgeschlossen [wir berichteten]. Im Rahmen der Modernisierung sind 22 großzügige Suiten und Residenzen entstanden, die sich vor allem an Langzeitaufenthalte, Führungskräfte und Expatriates richtet, die den Service und die Annehmlichkeiten des Hilton Hotels nutzen möchten. Fitnessbereich, Spa und Restaurant befinden sich in direkter Nähe.