Mindspace eröffnet seinen ersten Standort in Düsseldorf und damit die insgesamt 11. Niederlassung in Deutschland. Der globale Flex-Office-Anbieter bezieht langfristig rund 4.100 m² in dem zentral gelegenen Mixed-use-Gewerbekomplex „Stilwerk“.

Fotos: B+E Fotografie, B+E Fotografie



[…]