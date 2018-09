Mindspace feiert sein Debüt in der Mainmetropole

Eurotheum

© Commerz Real

Der Anbieter für Coworking-Spaces Mindspace hat in der vergangenen Woche die Eröffnung seines ersten Frankfurter Standorts gefeiert. Die neue Coworking-Fläche liegt im Eurotheum. Mindspace hatte über die 3.300 m² große Fläche Ende letzten Jahres mit Commerz Real einen Mietvertrag geschlossen [wir berichteten]. Das Gebäude gehört zum Fonds Hausinvest und wurde in den letzten Monaten umfassend erfolgreich repositioniert: Seit diesem Sommer herrscht wieder Vollvermietung [wir berichteten].

Der erste Standort des Anbieters in der Mainmetropole liegt direkt im Zentrum des Bankenviertels und bietet Platz für 450 Mitglieder, bestehend aus Teams jeder Größe - von Großunternehmen, KMUs bis hin zu Startups. „Frankfurt ist eine beeindruckende, internationale Stadt mit einer florierenden Fintech-, ITund Start-up-Szene und war für uns der nächste logische Schritt mit Blick auf unsere Expansionspläne„, sagt Dan Zakai, CEO und Mitbegründer von Mindspace. „Die Stadt zeichnet sich durch eine dynamische Mischung aus Startups und Unternehmen verschiedenster Branchen aus. Als Mitglieder in unserem neuen Frankfurter Standort helfen wir ihnen enger zusammenzuarbeiten, sich zu vernetzen und miteinander zu wachsen. Wir bieten der Stadt einen zukunftsweisenden Ort, mit einem großen Mindspace-Team, das den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht wird und erfolgreiche Kooperationen an diesem Standort und weltweit ermöglicht“.



Neben dem neuen Standort in Frankfurt steht zudem noch ein weiterer Standort unmittelbar in den Startlöchern, denn in Kürze wird auch ein weiterer Standort in München - der größte Mindspace-Standort in Deutschland - seine Eröffnung feiern [wir berichteten], was die Anzahl der Mindspace Coworking-Spaces in der bayerischen Landeshauptstadt bereits auf drei erhöht.