Das Mind Zentrum für Neurologie und Psychiatrie mietet weitere Büroflächen am Stuttgarter Olgaeck in unmittelbarer Nähe Ihres Hauptstandort in der Olgastraße. Die Fläche umfasst insgesamt 170 m². Der Mietvertrag wurde langfristig abgeschlossen. Immoraum Real Estate Advisors hat die Anmietung für den Vermieter begleitet. Vermieter der Immobilie ist eine private Vermögensverwaltung.

