Mimi zieht in das Bauwert Projekt Box Seven in Berlin

Visualisierung des Projekts Box Seven

© Bauwert AG

Die Mimi Hearing Technologies GmbH zieht nach Berlin-Friedrichshain. In dem Neubauprojekt Box Seven im angesagten Travekiez wird das 2014 gegründete Start-up rund 1.000 m² Fläche in der Boxhagener Straße 79-82 beziehen.

Cushman & Wakefield wurde vom Eigentümer, der Berliner Bauwert AG, mit der Vermietung dieser Büroflächen beauftragt. Box Seven ist ein neu entstehendes Stadtquartier auf ca. 26.000 m² Fläche mit 424 Miet- und 191 Eigentumswohnungen, Stadtgarten, Kita, eigener kleiner Infrastruktur und Büroflächen. Bauwert hat das Gesamtareal entwickelt und an verschiedene Investoren veräußert, wobei Mimi in den Gebäudeteil einzieht, der an Patrizia Wohninvest verkauft wurde.