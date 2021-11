Mimco verkauft Fachmarktzentrum in Lübben

Nach rund zweijähriger Revitalisierung und dem Erreichen der Vollvermietung hat der Mercureim-Fonds das 2017 erworbene Fachmarktzentrum Weinbergstraße [wir berichteten] an ein Einzelunternehmen aus dem Bereich der Immobilienbranche weiterverkauft. Der Verkaufspreis ist dabei doppelt so hoch wie der damalige Einkaufspreis.

.

„Wir suchen gezielt nach Objekten mit erhöhten Management-Aufgaben. Das war definitiv bei dem Fachmarktzentrum in Lübben der Fall. Es war nicht modernisiert und hatte eine erheblichen Leerstand. Zwei Jahre haben wir dann sehr hart an der Immobilie gearbeitet und sie auf Vordermann gebracht. Dazu zählte auch die Vollvermietung und anschließend die überaus lukrative Veräußerung des Objektes, die unseren Anlegern alleine bei diesem Objekt eine hohe zweistellige Rendite beschert hat“, sagt Bernd von Manteuffel, Gründungsgesellschafter von Mimco Capital.



Das Fachmarktzentrum in der im nördlichen Teil des Spreewaldes gelegenen Kreisstadt Lübben (sorbisch Lubin) wurde ehemals aus einer Insolvenzmasse heraus mit Leerstand und Instandhaltungsrückstau von Mercureim erworben. Rund zwei Jahre hat Mimco Capital intensiv an der Revitalisierung des Gebäudes in der Weinbergstraße 1 / Ziegelstraße 12 gearbeitet. Der vorhandene Leerstand konnte abgebaut und eine Vollvermietung realisiert werden. Gleichzeitig konnten ausgewählte Mietverträge optimiert sowie nachhaltig verlängert werden.



Insgesamt umfasst das 1992 errichtete und aus vier Gebäudeteilen bestehende Fachmarktzentrum rund 14.400 m². Davon entfallen mit über 6.200 m² der größte Flächenanteil auf den Obi Baumarkt sowie weitere rund 2.500 m² auf einen Rewe mit Vollsortiment. Zu den weiteren Mietern zählen unter anderem das Jobcenter des Landkreis Dahme-Spreewald sowie die Modeeinzelhändler KIK und Tedi. Neu hinzugekommen sind unter anderem die Agentur für Arbeit, Verdi, als auch eine Metzgerei mit Kantinenbetrieb.



„Wir sind im Gegensatz zu vielen anderen Investoren kein passiver Bestandshalter. Die Fondsstrategie und unsere Expertise als Asset Manager erlauben es uns eine sehr aktive Manage-to-Core-Strategie zu verfolgen. So realisieren wir durchaus auch nach wenigen Jahren Haltedauer Wertsteigerungen über Verkäufe. Eine Erklärung für diesen Erfolg ist, dass wir mit der Immobilienverwaltung, der Vermietung, der Finanzierung sowie dem Asset Management alle Bausteine unter einem Dach bei uns im Hause haben.



Aufgelegt wurde der Mercureim EF One SICAV FIAR Fonds nach Luxemburger Recht im Jahr 2017 für vor allem französische Familienvermögensverwaltungen und institutionelle Investoren. Der Fonds wurde nach Erreichen des geplanten Investitionszieles von rund 150 Millionen Euro im Januar 2019 erfolgreich geschlossen und ist inzwischen voll investiert.