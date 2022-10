Mimco gewinnt neuen Mieter für Hallplatzgalerie

Mimco Capital Sàrl konnte für seinen Fonds Everest One S.C.A SICAV-RAIF ein international bekanntes Fitnessstudio als neuen Mieter für die Hallplatzgalerie in Zweibrücken gewinnen. Mit einer Gesamtmietfläche von rund 1.400 m² ist dies der erste Schritt in der Revitalisierung der Galerie. Der Einzug ist nach noch notwendigen Umbauarbeiten für das zweite Halbjahr 2023 geplant.

.

Das Objekt Hallplatzgalerie liegt zentral, unmittelbar am Fluss Schwarzbach am Hallplatz 7. Die Galerie ist ein Magnet in der Einkaufsmeile, sie bietet einen Lebensmitteleinzelhändler, Ärzte und gastronomische Angebote. Das gesamte Objekt verfügt über eine Fläche von ca. 11.298 m². Unter anderem gibt es auf dem Platz vor der Galerie einmal pro Woche einen Wochenmarkt, der zum Schlendern einlädt.