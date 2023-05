Mimco füllt Revitalisierungsobjekt in der Dorstener Innenstadt

Mimco Capital holt mit Netto, der Bäckerei Imping und dem Non-Food-Discounter Action drei neue Mieter in seine Mixed-Use-Immobilie am Platz der Deutschen Einheit 1 in Dorsten. Das im Volksmund als Recklinghäuser Tor bekannte Areal stand bereits seit Ende 2021 leer. Als Eigentümer des Gebäudes hat sich Mimco Capital nach der Standortaufgabe des bisherigen Mieters die Revitalisierung des Gebäudes und die Neuvermietung vorangetrieben.

.

Dies glückte mit dem Objekt zwischen Ostwall und Willy-Brandt-Ring bereits im letzten Jahr, mit der Vermietung an mehrere Betriebe. Nun kann der Eigentümer eine Belegung weiterer Flächen an drei lokal und überregional bekannte Unternehmen bekannt geben. „Der Standort in Dorsten ist für uns von besonderer Bedeutung – wir sind unseren neuen Mietern sehr dankbar mit Ihnen gemeinsam einen attraktiven Mietermix für Dorsten bereitstellen zu können.“ sagte Bernd von Manteuffel, Mitbegründer und CEO von Mimco Capital.



Die mit 1.331 m² größte Fläche ging an den Netto Marken-Discount, die somit die dritte und modernste Filiale in Dorsten eröffneten. Der Supermarkt mit Discount-Preisen hat bereits am 28.04.2023 die Fläche entgegengenommen, während die Eröffnung am 9. Mai 2023 stattfand.



Die Bäckerei Imping wiederum nahm am Recklinghäuser Tor die einzige duale Raumteilung mit einem Innen- und Außenbereich entgegen. Im Erdgeschoss wurde ein 57 m² Café, sowie ein Gastronomie-Außenbereich von 14 m², bezogen. Die Traditionsbäckerei, welche bereits in der 4. Generation geführt wird, bietet hier ein buntes Angebot an Kuchen, Torten, Kaffee, Tee und Backwaren an. Eröffnung war am 25.04.2023.



Ebenfalls am selben Tag eröffnete der Hartwaren-Discounter Action eine Filiale auf rd. 1.074 m² im selben Gebäude. Das ursprünglich aus den Niederlanden stammende Unternehmen ist laut Eigenbeschreibung eines der wachstumsstärksten Unternehmen mit bereits 2.300 Filialen in 11 Ländern. Die Übergabe fand bereits am 27. März 2023 statt, direkt nach der Baufertigstellung.



„Derzeit laufen die Arbeiten an der letzten noch zu beziehenden Mietfläche im OG, auf der Dr. Schlotmann mit seinem Dorstener Campus, einem attraktiven Angebot aus moderner Zahnklinik und einem umfassenden Angebot aus moderner Zahnklinik, Konferenzräumen und Gastgewerbe den Standort komplettieren wird.“, ergänzte Bernd von Manteuffel zur Zukunftsperspektive in der Stadt des äußersten Nordens des Ruhrgebietes.