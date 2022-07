Mimco erwirbt zwei Lebensmittelmärkte

Mimco Capital Sàrl hat vor Kurzem für den Fonds Everest One zwei Lebensmittelmärkte mit einer Gesamtmietfläche von rund 7.000 m² in den hessischen Städten Michelstadt und Ober-Mörlen erworben. Beide Märkte sind fast komplett vermietet. Das Investitionsvolumen lag im zweistelligen Millionenbereich.

.

Der Lebensmittelmarkt in Michelstadt ist vollständig und langfristig an Edeka Südwest vermietet. Er liegt direkt an der B45/47 und damit der Hauptverkehrsader des Odenwaldes. Das Objekt in der Industriestraße 9 wurde ursprünglich 1966 erbaut und zuletzt 2008 umfangreich modernisiert. Insgesamt umfassen die Mietflächen des Marktes 4.065 m². Auf dem Grundstück mit rund 8.100 m² befinden sich zusätzlich 80 Parkplätze. Michelstadt ist mit rund 16.000 Einwohnern die größte Stadt des Odenwaldes. Frankfurt am Main ist nördlich von Michelstadt etwa 80 km entfernt.



Die zweite Immobilie befindet sich rund 35 km nördlich von Frankfurt am Main in Ober-Mörlen. Vermietet ist der Lebensmittelmarkt komplett an Rewe. Es ist der einzige Supermarkt im Ort. Das Objekt in der Hasselhecker Straße 25 wurde 1999 erbaut und hat Gesamtmietflächen von rund 2.838 m² sowie im Außenbereich 89 Pkw-Stellplätze. Das Grundstück ist 6.522 m² groß. Ober-Mörlen war ursprünglich landwirtschaftlich geprägt. Aufgrund der günstigen Lage im Rhein-Main-Gebiet und der Nähe zur Autobahn A5 hat sich der Ort zu einem Standort der Logistikindustrie entwickelt.



"Beide Einzelhandelsobjekte fügen sich ideal in das Portfolio des Everest One-Fonds ein. Sie sind mit Edeka und Rewe an renommierte Einzelhändler vermietet und stellen an ihren Standorten sehr bedeutende oder teilweise sogar die einzigen Lebensmittelmärkte dar. Zusätzlich bieten sie ein gutes Wertentwicklungspotential durch lukrative Anschlussmietverträge“, erklärt Louis Milse, Member of the Executive Board Mimco Capital.