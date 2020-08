Mimco erweitert Executive Board mit Louis Milse

Louis Milse

© MIMCO Capital Sàrl.

Die in Berlin ansässige Mimco Asset Management GmbH hat Louis Milse (38) zum 1. August 2020 als neues Mitglied des Executive Boards berufen. Der Diplom-Betriebswirt (BA) zeichnet für die Bereiche Finanzen und Controlling verantwortlich. Weiter wird er den Wachstumskurs der Gruppe forcieren sowie die Finanzierung neuer Projekte koordinieren.

.

Milse begann seine berufliche Laufbahn als Assistent der Geschäftsführung bei einem MDax-Konzern. Später war er in strategischen Restrukturierungsprojekten sowie im Controlling tätig. Im Anschluss wechselte er in eine Führungsposition im Controlling bei der Edeka Zentrale AG & Co. KG in Hamburg. Zuletzt verantwortete er als Mitglied der Geschäftsleitung bei dem Hamburger Immobiliendienstleister Kalorimeta GmbH den kaufmännischen Bereich sowie Change-Projekte und M&A Aktivitäten.