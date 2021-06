Mimco Capital veräußert Kannenstieg Center in Magdeburg

Der Mimco Capital hat die Ende 2017 für den Fonds Mercureim EF One SICAV FIAR erworbene Gesellschaft „HD EKZ Magdeburg GmbH“ mit dem Objekt Kannenstieg Center in Magdeburg [wir berichteten] im Zuge eines Share Deals verkauft. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

