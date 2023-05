Am 30. Mai wird Mimco Capital erneut Flächen des Glückauf-Center Gladbeck in der Wilhelmstraße 30 an neue Mieter übergeben. Dieses Mal handelt es sich um zwei Orthopädie-Experten, namentlich die Pedivit GmbH und das Gesundheitshaus Fromme GmbH, welche ihre Stärken auf einer gemeinsamen Einkaufsfläche bündeln.

