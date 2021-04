Mimco Capital schlieÃŸt Mietvertrag mit Woolworth in Lippstadt

Mimco Capital Sàrl hat für den Everest One-Fonds im Einzelhandelsobjekt Neues Südertor in Lippstadt einen langjährigen Mietvertrag mit Woolworth abgeschlossen. Die Mietfläche für Woolworth umfasst 735 m² und wird bis zum Mietbeginn am 1. Juni 2021 von Mimco mit einer Investitionssumme von rund 130.000 Euro modernisiert.

