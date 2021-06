Mimco Capital legt 800 Millionen Euro-Immobilienfonds auf

Mimco Capital legt einen Immobilienfonds nach französischem Recht für deutsche und französische institutionelle Anleger auf. Das Eigenkapital-Zielvolumen des Fonds liegt bei 800 Millionen Euro.

.

Der neue Fonds wird den Namen Mimco Grand Ducal tragen. Er hat bereits eine europaweite Zulassung der französischen Finanzaufsicht AMF (Autorité des Marchés Financiers) erhalten.



Der Fonds fokussiert sich auf Investitionen in höherrentierliche Liegenschaften mit Restrukturierungsbedarf sowie weiterem Potential. Dazu gehören Wohnimmobilien und Gewerbeobjekte wie Einzelhandelsimmobilien oder auch Bürogebäude. Insbesondere wird in Immobilien mit Managementaufwand bzw. Revitalisierungsbedarf sowie in Projektentwicklungen investiert. Geografisch wird sich der Fonds auf Deutschland, Frankreich und Luxemburg konzentrieren.



„Bisher haben wir vor allem französische Investoren aus dem Bereich der Familienvermögensverwaltungen und institutioneller Anleger für unsere Fonds akquiriert. Nachdem sich die Anfragen gehäuft haben, bieten wir nun mit dem neuen Mimco Grand Ducal auch deutschen institutionellen Investoren den Fonds an. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden und wir sind zuversichtlich, dass wir den Fonds ähnlich schnell mit Anlegerkapital ausstatten können wie unsere bisherigen Fonds“, sagt Geschäftsführer Christophe Nadal.



Der größte bisher aufgelegte Fonds des Unternehmens ist der im Herbst 2019 aufgelegte Everest One [wir berichteten]. Er wurde nach Luxemburger Recht als SICAV-FIAR aufgelegt und fokussiert sich auf Investitionen in höherrentierliche Liegenschaften mit Restrukturierungsbedarf sowie weiterem Potential. Das Zielvolumen beträgt 400 Millionen Euro und ist bereits zu guten Teilen eingesammelt.