Mimco Capital investiert in Sachsen für Everest One

Mimco Capital Sàrl aus Luxemburg erwirbt für seinen Fonds Everest One ein Fachmarktzentrum im sächsischen Weißwasser von einer GbR aus Düsseldorf. Das Investitionsvolumen liegt bei über 9 Mio. Euro. Im Laufenden Jahr will der Family Office-Spezialist für den Fonds über 150 Mio. Euro investieren.

