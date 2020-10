Mimco Capital erwirbt Magdeburger Fachmarktzentrrum für Everest One Fonds

Mimco Capital Sàrl aus Luxemburg hat für seinen Fonds Everest One das langfristig vermietete Fachmarkt-Center „Am Bördepark“ in Magdeburg erworben. Das Objekt in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt umfasst rund 9.140 m² Mietflächen und rund 200 Außenstellplätze. Zu den Mietern zählen neben den Ankermietern Netto, dem Dänischen Bettenlager und Multipolster auch Baby One, Fressnapf, Tedi und Kik.

