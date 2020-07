Mimco baut Bestand des Everest One Fonds auf vier Objekte aus

Für seinen im Herbst 2019 neu aufgelegten Immobilienfonds Everest One hat der Assetmanager Mimco Capital zwei weitere Retailimmobilien erwerben können und baut damit seinen deutschen Bestand auf vier Objekte aus. Durch die Pandemie seien die Planungen um rund vier Monate zurückgeworfen worden, aktuell befänden sich aber deutsche Objekte für ca. 120 Mio. Euro in der Pipeline. Für die jüngsten Ankäufe investiert der Assetmanager einen hohen einstelligen Millionenbetrag in zwei ostdeutsche Einzelhandelsobjekte. Die beiden Objekte liegen in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) und Plauen (Sachsen) und sind langfristig an eine Baumarktkette sowie eine Sonderpostenmarktkette vermietet.

.

Das Objekt in Bitterfeld-Wolfen liegt in der Bismarckstraße und umfasst rund 4.100 m² Nutzfläche. Zum Objekte gehören 119 Stellplätze. Der an diesem Standort betriebene Discount-Baumarkt „B1“ ist einer von insgesamt mehr als 330 Toom-Baumärkten bzw. Gartencentern. Das aus dem Jahr 1993 stammende Objekt ist direkt an die Bundesstraße 100 angeschlossen. Bitterfeld-Wolfen gilt mit seinen rund 15.000 Einwohnern als wichtiges Zentrum der chemischen Industrie. Es ist Teil des Mitteldeutschen Chemiedreiecks Halle-Merseburg-Bitterfeld.



Das zweite Investitionsobjekt befindet sich im westsächsischen Plauen. Es umfasst rund 4.500 m² Nutzfläche sowie 91 Stellplätze und liegt in der Morgenbergstraße. Ankermieter ist die Sonderpostenmarktkette Thomas Philipps. Das Objekt wurde im Jahr 1992 erbaut. Der Markt liegt zentral im Stadtteil Haselbrunn und ist sehr gut über die Bundesstraße 92 zu erreichen. Die Kreisstadt des Vogtlandes ist mit knapp 65.000 Einwohnern eines der Oberzentren im Freistaat Sachsen. Die nächstgrößeren Städte Hof, Zwickau und Gera sind zwischen 30 und 50 Kilometer entfernt.



„Die beiden jüngsten Investitionsobjekte in Bitterfeld und Plauen boten jeweils beste Investitionsbedingungen. Nonfood Discounter sind in ganz Deutschland immer stärker auf dem Vormarsch und auch die Umsatzentwicklung bei Baumärkten geht seit Jahren kontinuierlich nach oben. Wir haben hier zwei weitere Objekte in bester Lage erworben, die mit langfristiger Vermietungsstabilität für unseren Fonds punkten und in sehr gutem Zustand sind“, erklärt Bernd von Manteuffel, Geschäftsführer von Mimco Capital.



Der Everest One wurde nach Luxemburger Recht als SICAV-FIAR aufgelegt und richtet sich an deutsche und französische Family Offices und institutionelle Investoren. Er fokussiert sich auf Investitionen in höherrentierliche Liegenschaften mit Restrukturierungsbedarf sowie weiterem Potential. Dazu gehören Einzelhandelsobjekte sowie Bürogebäude, vorwiegend in Deutschland. Im Einzelfall werden auch Hotels und andere Gewerbeimmobilien erworben. Insbesondere wird in Immobilien mit Management-Aufwand bzw. Restrukturierungsbedarf sowie in Projektrevitalisierungen investiert. Das Zielvolumen beträgt 400 Millionen Euro. Laut Mimco sind davon bereits ca. 120 Mio. Euro investiert, gezeichnet seien bereits weitere 100 Mio. in Luxemburg.