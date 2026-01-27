Millionen-Deal in Bayern: W. P. Carey erwirbt RKW-Produktionsstandort

W. P. Carey hat im Rahmen eines Sale-Leasebacks eine rund 21.800 m² große Produktionsimmobilie im bayerischen Wasserburg. Der Deal wurde noch im Dezember 2025 notariell beurkundet. Für RKW dient die Transaktion der Stärkung der finanziellen Flexibilität, während W. P. Carey sein Deutschland-Investment auf insgesamt über 1,15 Mrd. Euro steigert.

.

„Die Investition von W. P. Carey ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer finanziellen Flexibilität. Durch die Monetarisierung unseres Standorts in Wasserburg im Rahmen eines langfristigen Sale-Leasebacks haben wir substanzielle Liquidität freigesetzt, um unsere strategischen Ziele zu unterstützen“, sagt Corrado Piroli, CFO von RKW.



Das Objekt mit einer Gesamtfläche von rund 21.800 m² bleibt für eine Laufzeit von 20 Jahren an RKW vermietet, einen der führenden deutschen Hersteller von Kunststofffolien. Der Triple-Net-Mietvertrag sieht jährliche Mietanpassungen auf Basis des deutschen Verbraucherpreisindex (CPI) vor. Da die Immobilie ein zentraler Bestandteil der Produktionsinfrastruktur von RKW ist und über eine hochmoderne technische Ausstattung – wie etwa ein Wärmerückgewinnungssystem – verfügt, gilt sie als betriebskritisch.



Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle, da RKW an allen deutschen Standorten, einschließlich Wasserburg, zu 100 Prozent erneuerbare Energien nutzt. Das Unternehmen konnte seine CO₂-Emissionen seit 2017 bereits um 55 Prozent reduzieren und forciert über die Initiative „ECORE“ Innovationen in den Bereichen Recycling und Kreislaufwirtschaft. Für W. P. Carey stellt der Zukauf eine Fortsetzung der seit 2003 bestehenden Strategie in Deutschland dar, in deren Rahmen bereits mehr als 1,15 Milliarden Euro investiert wurden.



Christopher Mertlitz, Head of European Investments bei W. P. Carey, betont die „strategische Bedeutung der Immobilie”. In Kombination mit einem marktführenden Mieter und einem langfristigen Mietvertrag sei das Objekt eine äußerst attraktive Ergänzung des Portfolios.