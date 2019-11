Signal Iduna-Prozess geht in die nächste Runde

Nachdem das Gericht 2018 bereits an acht Verhandlungstagen insgesamt 12 Zeugen und Parteivertreter vernommen hat – darunter den Vorstand der Signal Iduna um Vorstandschef Ulrich Leitermann sowie Aufsichtsratschef Reinhold Schulte –, hat die Kammer nunmehr weitere 14 Termine bis Ende Februar 2020 anberaumt, an denen mindestens 11 Zeugen vernommen werden sollen. Damit gehört der Signal Iduna-Prozess schon jetzt zu einem der Zivilprozesse mit den umfangreichsten Zeugenvernehmungen der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Der erste Verhandlungstag nach 21 Monaten Pause ist der heutige Montag, 11.11.2019, an dem im Landgericht Dortmund drei Zeugen vernommen werden sollen. Darunter befindet sich auch der ehemalige hochrangige Signal Iduna-Manager und enge Mitarbeiter von Vorstandschef Ulrich Leitermann, der bereits zum dritten Mal zu dem vom Gericht festgelegten Beweisthema „Absprachen über die Durchführung und Strategie einer Rufmordkampagne“ gegen Anno August Jagdfeld vernommen werden wird. Es wird damit gerechnet, dass diese abermalige Vernehmung bahnbrechende neue Erkenntnisse zu Tage fördern wird, die für den weiteren Prozessverlauf entscheidend sein werden.



Hintergrund: Die Signal Iduna hatte mithilfe einer vom inzwischen verstorbenen Berliner Rechtsanwalt Thomas A. Fritsch geführten sog. „Schutzgemeinschaft der Adlon-Anleger“, deren größter Gesellschafter die Dortmunder Versicherung war, in einer mehr als zwei Jahre andauernden Rufmordkampagne versucht, Adlon-Gründer Anno August Jagdfeld als Geschäftsführer des Eigentümer-Fonds abzusetzen. Um das Ziel zu erreichen, wurden schwere Vorwürfe in die Welt gesetzt und u.a. eine unberechtigte Strafanzeige erstattet und öffentlichkeitswirksam verbreitet, die im Sande verlief. Dabei schreckte man auch nicht vor übelsten Verleumdungen und Nazi-Vokabular zurück und tönte, man wolle „Jagdfeld und seine Entourage entsorgen“ und ein „jagdfeld-freies Hotel Adlon“ schaffen. Jagdfeld konnte sich schließlich im August 2011 mit übergroßer Mehrheit von 74% der Adlon-Anleger behaupten und den Putsch-Versuch der Signal Iduna abwenden.



Seither versucht der Adlon-Gründer den ihm und seiner Unternehmensgruppe sowie dem Adlon-Fonds entstandenen Schaden von mehr als 1 Mrd. Euro in zwei Schadensersatzprozessen vor dem Dortmunder Landgericht von der Signal Iduna ersetzt zu bekommen.