Milliardenprojekt: Maincubes gibt Startschuss für MainHub Berlin-Campus

Der erste Spatenstich für das MainHub Berlin-Campus ist gesetzt: In Nauen (Havelland), am östlichen Ortseingang an der B5, hat Maincubes mit dem Bau eines groß angelegten Rechenzentrums-Campus begonnen. Herzstück ist zunächst die Energieinfrastruktur für die jetzt mit dem Bau eines Umspannwerks begonnen wird. Insgesamt sollen bis zu sechs Rechenzentren mit 200 Megawatt Anschlussleistung entstehen.

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