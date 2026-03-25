Spatenstich in Nauen
Milliardenprojekt: Maincubes gibt Startschuss für MainHub Berlin-Campus
Der erste Spatenstich für das MainHub Berlin-Campus ist gesetzt: In Nauen (Havelland), am östlichen Ortseingang an der B5, hat Maincubes mit dem Bau eines groß angelegten Rechenzentrums-Campus begonnen. Herzstück ist zunächst die Energieinfrastruktur für die jetzt mit dem Bau eines Umspannwerks begonnen wird. Insgesamt sollen bis zu sechs Rechenzentren mit 200 Megawatt Anschlussleistung entstehen.
Der Rechenzentrumsanbieter Maincubes hat in Nauen (Havelland), am östlichen Ortseingang an der B5, den Bau eines neuen Campus für datenintensive Anwendungen gestartet. Den Auftakt bilden ein Umspannwerk sowie eine rund sechs Kilometer lange Stromtrasse in Richtung Wustermark, die die Energieversorgung des Standorts sichern sollen. Die unternehmenseigene 110kV-Trasse sowie das Umspannwerk sind wichtige Elemente des künftigen MainHub Berlin Campus. Mit einer Netzanbindung von 200 Megawatt (MW) zuzüglich Erweiterungsoptionen ist er gezielt auf High-Performance-Computing ausgelegt, um den Rechenlasten modernster KI-Anwendungen und komplexer Datenanalysen gerecht zu werden.
„Der Baubeginn des Umspannwerks ist der nächste sichtbare Schritt auf unserem Weg zum MainHub Berlin. In Nauen entsteht mit ihm ein hochmoderner Rechenzentrumsstandort, regional verwurzelt und international vernetzt. Damit schreiben wir die Erfolgsgeschichte von Maincubes konsequent fort und unterstreichen unseren Anspruch, digitale Infrastruktur nachhaltig, energieeffizient und resilient zu gestalten – im Einklang mit den Digitalisierungszielen Europas für eine wettbewerbsfähige und sichere digitale Gesellschaft“, so Oliver Menzel, CEO von Maincubes.
Auf dem rund 15 Hektar großen Areal sind bis zu sechs Rechenzentren mit einer Höhe von jeweils etwa 28 Metern geplant. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund zwei Milliarden Euro. Der Campus ist auf eine Anschlussleistung von bis zu 200 Megawatt ausgelegt und soll insbesondere Anwendungen aus den Bereichen Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz und High-Performance Computing bedienen. Die Inbetriebnahme ist für 2028 vorgesehen.
Die Energieversorgung basiert maßgeblich auf regional erzeugtem Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und Solarenergie. Über das Netz von E.Dis wird die Einspeisung in das eigene Umspannwerk des Campus erfolgen. Die Infrastruktur ist dabei auf Skalierbarkeit und hohe Ausfallsicherheit ausgelegt. Hanjo During, Geschäftsführer der E.DIS Netz, ergänzt: „Mit dem hier im Aufbau befindlichen Campus werden wir ein besonders leistungsfähiges Rechenzentrum an unser regionales Stromverteilnetz anschließen“, freute sich Hanjo During, Geschäftsführer der E.DIS Netz. Und mit Blick auf die in der Region weiter fortschreitende Energiewende, sagt During. „Hier zählt E.DIS bundesweit zu den Vorreitern, so konnte E.DIS mit über 17.000 Megawatt aus erneuerbaren Quellen bereits das Siebenfache der tatsächlich in ihrer Region benötigten Leistung an ihr Netz anschließen. Im Vergleich dazu: Derzeit befinden sich in Brandenburg Rechenzentren mit einer Leistung in Höhe von 100 Megawatt am E.DIS-Netz, mit dem hier in Nauen vorgesehenen Campus wird, diese Zahl zukünftig weiter deutlich zunehmen.“
Als Generalunternehmer für zentrale Infrastrukturkomponenten ist die JSM Group eingebunden, die auf die Bereitstellung schlüsselfertiger Komplettlösungen für die Infrastruktur von Rechenzentren spezialisiert ist.. Perspektivisch sollen am Standort mehr als 100 Arbeitsplätze entstehen. Zusätzlich prüft die Stadt Nauen die Nutzung der Abwärme des Rechenzentrums für die Wärmeversorgung.
Mit dem Projekt positioniert sich die Region Berlin-Brandenburg weiter als wachsender Standort für digitale Infrastruktur. Neben der Flächenverfügbarkeit sprechen insbesondere die Energieüberschüsse aus erneuerbaren Quellen für den Ausbau energieintensiver Nutzungen.
„Mit dem neuen Rechenzentrumscampus entwickelt sich unsere Region zu einem hochmodernen Standort, an dem künftige Innovationen entstehen können. Durch erneuerbare Energien wie Windräder, Solarfelder und Biogasanlagen, die auf Nauener Gebiet stehen, wird weitaus mehr Energie erzeugt, als Nauen an Strom verbraucht. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist es für mich ein gutes Gefühl, dass Nauen ein zuverlässiger Partner für die Betreiberfirma Maincubes wird“, freut sich Dr. Michael Wiebersinsky, Bürgermeister der Stadt Nauen.