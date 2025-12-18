Mileway vermietet rund 8.000 m² an Hensel Logistik in Bingen

Mileway hat einen Mietvertrag mit der Hensel Logistik GmbH über rund 8.000 m² moderne Lagerfläche am Standort Am Ockenheimer Graben in Bingen unterzeichnet. Der deutsche Logistik- und Speditionsdienstleister will seine Vertriebsfähigkeiten in der Rhein-Main-Region weiter ausbauen und optimieren.

Die Expansion in die rund 8.000 m² große Immobilie Am Ockenheimer Graben 54 spiegelt das anhaltende Wachstum des Unternehmens wider. „Die neue Immobilie von Mileway entspricht genau unseren Erwartungen an eine moderne und funktionale Lagerfläche. Die Lage in Bingen unterstützt unseren Unternehmensslogan ‚closer to you‘, da wir hier noch näher an unseren Kunden und Endverbrauchern sind. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Mileway“, so Daniel Hensel, Geschäftsführer bei Hensel Logistik.



Die Immobilie ist speziell darauf ausgelegt, effiziente Lagerung, spezialisierte Handhabung und Distribution auf der letzten Meile zu ermöglichen. Von diesem Standort aus wird Hensel Logistik hochwertige Weine lagern und für die Auslieferung vorbereiten – eine präzise Aufgabe, die eine effiziente und verlässliche Lieferkette erfordert.



„Das deutsche Portfolio von Mileway basiert auf einem gut ausgebauten Netzwerk von Immobilien in der Nähe großer Ballungszentren und unterstützt unsere Kunden dabei, ihre Distribution in einem der fortschrittlichsten Logistikmärkte Europas zu optimieren und auszubauen. Die Vereinbarung mit Hensel Logistik unterstreicht die strategische Bedeutung des Standorts Bingen als regionales Logistikzentrum. Die Immobilie erfüllt die spezifischen Anforderungen eines spezialisierten Logistikdienstleisters und bietet die nötige Flexibilität, um in einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu agieren“, erklärt Ulrike Haack, Country Director Germany bei Mileway.