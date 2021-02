Milestone Aachen vollständig vermarktet

Die KSK-Immobilien hat 219 direkt am Campus West der RWTH Aachen gelegene Mikrowohnapartments des Kölner Projektentwicklers Guter Hirte GmbH & Co. KG im Einzelvertrieb an Investoren vermittelt. Die Milestone Operations GmbH, ein Anbieter im Bereich Studentliving, übernimmt ab 2021 die Vermietung und das Management der Immobilie. Das Objektvolumen betrug insgesamt rund 33 Mio. Euro.

.