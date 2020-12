Die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach (EWMG) verkauft ein knapp 900 m² großes Grundstück an der Ecke Steinmetzstraße/Breitenbachstraße für den Bau des grünen Mikro-Apartmentkomplexes „The Green Lofts“ aus recycelten Schiffscontainern. So hat es der EWMG-Aufsichtsrat am vergangenen Donnerstag beschlossen. An zentraler Stelle, in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof und der geplanten Seestadt…

Fotos: Containerwerk Pro GmbH



[…]