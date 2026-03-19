MiKo baut Wohnportfolio aus: 45 Einheiten in Eichstätt gesichert

Die MiKo Gruppe erweitert ihren Bestand in Süddeutschland und übernimmt eine Wohnanlage mit 45 Einheiten in Eichstätt. Der Standort gilt als stabiler Wohnmarkt im Umfeld von Ingolstadt. Die Transaktion wurde von BGA Invest strukturiert.

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Die MiKo Gruppe um Michael A. Birner und Rajko Stojanovic hat eine Wohnanlage im oberbayerischen Eichstätt von einem Family Office erworben. Das Objekt umfasst 45 Wohnungen mit rund 2.500 m² Mietfläche und ist im Erbbaurecht organisiert. Eichstätt profitiert als Universitätsstandort im Naturpark Altmühltal von kontinuierlicher Nachfrage und gilt als solider Wohnmarkt im Einzugsgebiet von Ingolstadt.



Für MiKo ist der Erwerb Teil der Wachstumsstrategie im Wohnsegment. Das Unternehmen mit Sitz in Amberg verfolgt eine langfristige Bestandshaltung und hatte zuletzt bereits den Einstieg in den Logistikmarkt mit einem Ankauf in Regensburg vollzogen [wir berichteten]. Mit dem aktuellen Zukauf wird das Wohnportfolio gezielt erweitert.