Mike Schreurs wechselt von Patrizia zu Coros

Mike Schreurs

© Coros Management GmbH

Mike Schreurs ist nach über zehn Jahren bei Patrizia mit Wirkung zum 1. August 2022 als Managing Director zu Coros gestoßen und verantwortet fortan den Bereich Investments.

.

"Mit Mike wollen wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen und unsere Investmentaktivitäten mit institutionellen Kunden ausweiten“, sagt Leonhard Sachsenhauser, Founding Partner von Coros. „Mike ist ein Experte für komplexe Ankaufsstrukturen sowohl bei Unternehmens- als auch bei Immobilientransaktionen. Mit diesem Profil passt er perfekt zu uns. Daher freuen wir uns, mit Mike unseren Bestand vor allem in unseren Kernmärkten Berlin und München weiter auszubauen.“



Der Investmentspezialist hat in den letzten zehn Jahren bei Patrizia Alternative Investments maßgeblich das Wachstum begleitet und dabei zahlreiche strategische Unternehmens- und Immobilienkäufe mit einem Transaktionsvolumen von über 10 Milliarden Euro verantwortet. Zuvor arbeitete Schreurs bei Morgan Stanley. Er ist studierter Betriebswirt, hält einen MBA der University of Cambridge und ist CFA Charterholder. In der neu geschaffenen Position wird Mike Schreurs die zentrale Leitung des Investments übernehmen. Mit seiner Erfahrung im institutionellen Bereich soll Schreurs die Investmentaktivitäten von Coros weiter ausbauen.