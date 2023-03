Mike Josef gewinnt Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt

Mike Josef (SPD) hat sich in der Stichwahl zum Oberbürgermeister gegen Uwe Becker durchgesetzt. Während der 40-Jährige im ersten Wahldurchgang noch deutlich hinter dem CDU-Kontrahent lag konnte er sich im zweiten Urnengang über die Unterstützung der Grünen-Wähler freuen und zog mit einer knappen Mehrheit an Becker vorbei.

Der bisherige Planungsdezernent und Sportdezernent folgt damit auf den Sozialdemokraten Peter Feldmann, der aufgrund der Arbeiterwohlfahrts-Affäre und diversen anderen Schlagzeilen im November abgewählt worden war. Josef konnte bei einer Wahlbeteiligung von 35,4 Prozent insgesamt 51,7 Prozent der Stimmen für sich gewinnen, Becker bliebt mit 48,3 Prozent knapp dahinter. Der 40-Jährige setzt in seinem Wahlkampf vor allem auf Themen wie bezahlbares Wohnen. Er kündigte an, den Stillstand in der Frankfurter Kommunalpolitik beenden zu wollen.