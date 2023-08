Miguel Rodriguez Thielen neuer Leiter Bürovermietung bei JLL

Miguel Rodriguez Thielen

© JLL

Miguel Rodriguez Thielen, der bisherige Tenant-Representation-Verantwortliche, folgt als Head of Office Leasing auf Stephan Leimbach bei JLL Deutschland. Er übernimmt ab Oktober die Rolle, parallel startet Leimbach seinen neuen Posten als Head of Office Investment [wir berichteten].

.

In den vergangenen vier Jahren hatte der 39-Jährige als Lead Director Tenant Representation Germany die bundesweite Beratung von Büronutzern bei JLL geleitet. Er wird die Arbeit der Bürovermietungsteams an allen deutschen Standorten verantworten und direkt an den Head of Markets, Dr. Konstantin Kortmann, berichten.



Miguel Rodriguez Thielen ist seit 2010 bei JLL und hat zuvor an der Fachhochschule Aachen sowie der Coventry University studiert. Seinem Diplom als Kaufmann der Wirtschaftswissenschaften fügte er einen Abschluss in Immobilienwirtschaft an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht hinzu.



„Mit Miguel Rodriguez Thielen sichert JLL die nahtlose Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit der Bürovermietung bei JLL. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Beratung großer Büronutzer und seinem internationalen Netzwerk bringt Miguel Rodriguez Thielen für diese Marktphase besonders wichtige praktische Erfahrungen mit, um unsere Beratung in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Die Perspektive und Beratung rund um das Thema „Zukunft der Büroarbeit/Future of Work“ ist hierbei ein essenzieller Bestandteil des Angebots von JLL für die Kunden. Zugleich bildet die enge und strategische Zusammenarbeit zwischen ihm und Stephan Leimbach, ab Oktober Head of Office Investment [wir berichteten], die ideale Grundlage dafür, dass die Bereiche Bürovermietung und -investment künftig noch enger zusammenarbeiten werden.“, sagt Dr. Konstantin Kortmann, Country Leader JLL Germany & Head of Markets.