Migros findet Käufer für Depot-Filialen

Der Schweizer Handelskonzern Migros hat für Deko-Kette Depot einen Käufer gefunden. Neuer Eigentümer wird Gründerenkel Christian Gries, der die Deko-Kette Depot jetzt zurückkauft. Die Gries Deco-Gruppe ist seit dem Kauf durch die Schweizer in 2009 von 109 Filialen mit einem Umsatz von 83 Millionen Euro auf 500 Filialen mit einem Umsatz von 480 Millionen gewachsen, befand sich aber zuletzt im Verlustbereich. Über den Kaufpreis und die Modalitäten des Verkaufs ist Stillschweigen vereinbart worden. Der Ende Juni 2019 angekündigte Verkaufsprozess ist somit erfolgreich abgeschlossen.

Am 27. Juni 2019 hatte die Migros angekündigt, dass sie für die Gries Deco Gruppe (GDC) im deutschen Niedernberg eine neue Eigentümerschaft sucht. Die Synergien des Dekorations- und Einrichtungsgeschäfts mit dem Kerngeschäft der Migros sind zu klein und die GDC stationär sowie auch online vor allem in Deutschland und Österreich tätig, hieß es. Im Rahmen eines Management Buyouts (MBO) übernimmt die Christian Gries GmbH zusätzlich zu den bereits gehaltenen 10% an der Gries Deco Holding GmbH zum 13. Dezember 2019 den 90%-Anteil, welcher sich bis dahin im Eigentum der Migros Gruppe befand. Ausserdem übernimmt die Christian Gries GmbH 100% der Depot CH AG.



„Wir sind auf einem guten Weg. Allerdings müssen wir noch schneller und effizienter werden als bisher, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Kundinnen und Kunden für unsere Produkte zu begeistern. Online ist uns das in den vergangenen Jahren immer besser gelungen. Ab dem kommenden Jahr werden wir wieder verstärkt einen Schwerpunkt auf unsere Filialen legen, damit unsere Kunden auch hier ein tolles Einkaufserlebnis haben“, so Gries.



Damit die Gries Deco Gruppe zuversichtlich in die Zukunft gehen kann, wird die Migros weitgehend auf eine Rückforderung der seit 2009 an die GDC gewährten Darlehen verzichten. Sie geht davon aus, dass dadurch das Migros Gruppenergebnis 2019 in der Grössenordnung von 400 Mio. Franken belastet wird. „Es ist uns wichtig, die Gries Deco Gruppe und ihre Mitarbeitenden mit einem guten Fundament in die Zukunft zu entlassen, auch wenn wir als Migros dadurch kurzfristig eine finanzielle Belastung in Kauf nehmen müssen“, sagt Fabrice Zumbrunnen, Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB).