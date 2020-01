Mietpreissteigerungen fallen deutlich moderater aus

Das Marktforschungsinstitut des IVD Süd e.V. hat am 23. Januar 2020 auf einer Pressekonferenz erneut den traditionellen Spezialbericht für den Wohnimmobilienmarkt im Münchner Umland (Landkreise Freising, Erding, Ebersberg, München, Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau, Bad Tölz-Wolfratshausen) vorgelegt. „Die Kreisstädte in der Region München weisen im Herbst 2019 erneut zum Teil deutlich spürbare Preisanstiege für fast alle Wohnimmobilien zum Kauf auf“, so Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. „Um substanziellen, erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, setzen Umlandgemeinden vermehrt auf Genossenschaften. Ein alternativer Weg könnten Werkswohnungen sein. Die Erschließung neuer Baugebiete bzw. Nachverdichtungsmaßnahmen werden sich in den kommenden Jahren vermehrt auf die Bereiche entlang der S-Bahn-Achsen konzentrieren.“

Im Halbjahresvergleich Frühjahr - Herbst 2019 sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen aus dem Bestand in allen Kreisstädten des Münchner Umlands weiter gestiegen. Die stärksten Preiszuwächse verzeichneten Freising (+4,7 %) und Ebersberg (+3,6 %). In Starnberg (+2,1 %) und in Erding (+2,0 %), den beiden teuersten Kreisstädten im entsprechenden Marktsegment, fielen die prozentualen Anstiege etwas moderater aus. In der Landeshauptstadt München müssen im Durchschnitt +4,2 % mehr für eine Eigentumswohnung aus dem Bestand gezahlt werden als noch vor einem halben Jahr (alle Werte in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den guten Wohnwert).



Auch die Kaufpreise für freistehende Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften aus dem Bestand stiegen im Betrachtungszeitraum Frühjahr - Herbst 2019 in fast allen Kreisstädten an. Die deutlichsten Anstiege im Segment der Einfamilienhäuser verzeichneten Ebersberg (+5,7 %) und Fürstenfeldbruck (+4,6 %). Bei Doppelhaushälften wurden in Erding (+10,5 %) sowie in Ebersberg (+5,8 %) die größten Preiszuwächse im Halbjahresvergleich registriert. Etwas aus dieser Tendenz heraus bricht Freising - Doppelhaushälften in der Kreisstadt verteuerten sich zum Frühjahr 2019 um +1,4 %, die Kaufpreise für Einfamilienhäuser blieben konstant, wenn auch auf einem sehr hohen Basisniveau.



Am Beispiel der Eigentumswohnungen aus dem Bestand werden die deutlichen Anstiege des Kaufpreisniveaus in der Region München über die letzten Jahre ersichtlich. Im Zeitraum Herbst 2014 - Herbst 2019 stiegen die Kaufpreise in allen Kreisstädten im zweistelligen Prozent-Bereich. Eindeutiger Spitzenreiter in dieser Statistik ist Erding mit einem Preiszuwachs von 98 %, ausgehend von einem niedrigen Basiswert. Dem schließen sich Dachau (+71 %), Ebersberg (+61 %), die Landehauptstadt München (+58 %) sowie Fürstenfeldbruck (+55 %) an. In Freising (+41 %) und Starnberg (+43 %) fielen die gemessenen Steigerungsraten etwas geringer aus.



Trotz eines ebenfalls stark ausgeprägten Nachfrageüberhangs pendeln sich die Mietpreise für Bestandswohnungen im aktuellen Betrachtungszeitraum in einigen Kreisstädten auf einem sehr hohen Niveau allmählich etwas ein. In Freising, in Erding und in Ebersberg konnten keine Veränderungen im Vergleich zu Frühjahr 2019 beobachtet werden; in Fürstenfeldbruck (+4,0 %), in Starnberg (+3,6 %) und in Dachau (+1,5 %) stiegen die Mietpreise leicht bis moderat an. Die Wohnungsmieten in der Landeshauptstadt München wuchsen im Zeitraum Frühjahr - Herbst 2019 leicht um +0,6 % an.



Im Vergleich Herbst 2014 - Herbst 2019 sind die Mietpreiszuwächse für Bestandswohnungen in den einzelnen Kreisstädten deutlich nach oben gerichtet, wenn auch verhaltener als auf dem Kaufmarkt. In Erding mit +39 % und in Ebersberg mit +36 % sind die Steigerungsraten am deutlichsten. München (+20 %), Starnberg (+18 %) und Dachau (+15 %) verzeichnen die geringsten Zuwächse.



Der Markt in Schlagworten

Bei der Wahl des Wohnortes versuchen vor allem junge Familien mit Kindern, sich der akuten Wohnraumknappheit sowie dem sehr hohen Kauf- und Mietpreisniveau der Landeshauptstadt zu entziehen und lassen sich im Münchner Umland nieder.



Insbesondere Umlandgemeinden mit geringer Entfernung zu Zentren und Arbeitsplätzen sowie einer sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sehen sich einem immensen Siedlungsdruck ausgesetzt: Die infrastrukturellen Gegebenheiten konnten mit dem schnellen Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre oftmals nicht Schritt halten, das vorhandene Objektangebot kann die hohe Nachfrage bei weitem nicht bedienen und die Kauf- und Mietpreise steigen stetig an.



Eine Sonderrolle in der Region München nehmen landschaftlich besonders reizvolle Gegenden, insbesondere die Gemeinden rund um den Starnberger See sowie im Würmtal, ein - hier wurde mancherorts das Münchner Preisniveau bereits erreicht oder überschritten. In der Kreisstadt Starnberg werden derzeit für Einfamilienhäuser 102 % des Münchner Kaufpreises erzielt. Mietwohnungen aus dem Bestand erreichen ebenfalls 102 % des Münchner Wertes, Erstbezugswohnungen sogar 108 %.



Entwicklungen auf dem Wohnimmobilienmarkt

Mit der Wohnraumproblematik gehen die Kommunen im Münchner Umland sehr unterschiedlich um. Zahlreiche Gemeinden haben in den vergangenen zehn Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum verzeichnet, nicht zuletzt durch die Entstehung von substantiellen Neubaugebieten. Andere Kommunen schränken die Ausweisung von Bauland trotz entsprechender Flächenreserven stark ein, zum einen um den Zuzug bewusst zu entschleunigen, zum anderen um ihren Gartencharakter zu erhalten. Gemeinden direkt am Starnberger See bzw. am Ammersee sind vor allem aufgrund naturräumlicher Gegebenheiten in Bezug auf flächenmäßige Wachstumsmöglichkeiten stark eingeschränkt.



„Um die Entstehung substanziellen Wohnraums zu fördern, bedarf es vor allem bei der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und der sozialen Infrastruktur großer Anstrengungen sowie auch einer finanziellen Unterstützung der Gemeinden“, so Prof. Stephan Kippes. „Erst wenn die entsprechende Infrastruktur ausgebaut ist, sind viele Kommunen dazu bereit, Neubaugebiete zu genehmigen.“



Eine große Zahl der Gemeinden zieht dennoch die innerörtliche Entwicklung der Entstehung größerer Neubaugebiete klar vor. Dafür werden u.a. ehemalige, nicht benötigte Industrie- bzw. Gewerbeflächen in Wohnnutzung überführt. In innerörtlichen Bereichen werden auch Flächen von Tankstellen, Supermärkten oder großen Parkplätzen ganz oder teilweise durch Wohnbauten beplant.



Große Flächenpotentiale schlummern derweil entlang der S-Bahnlinien. Beispielsweise werden bzw. wurden Flächen in Olching, Germering, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und weiteren wichtigen Verkehrsachsen entlang der Streckenführung neugestaltet bzw. überplant, weitere Standorte in München und Umland wurden seitens der Bahn für eine zukünftige Bebauung ausgemacht. Auch Park & Ride-Flächen direkt an S-Bahn- und Regionalbahnstationen bieten Potentiale. Das bayerische Bauministerium möchte im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine mögliche Bebauung überprüfen lassen. Im Laufe des Jahres 2020 sollen bayernweit 40 Standorte für das Projekt „Park & Ride and Live“ gefunden werden, an denen schnellstmöglich Pilotprojekte umgesetzt werden. Die Bahn hat derweil die Gemeinde Eichenau für ein ähnliches Pilotprojekt ausgewählt. Um den zukünftig hohen Bedarf an Mitarbeitern mit Wohnraum versorgen zu können, soll die dortige Park & Ride-Fläche mit Wohnungen überbaut werden.



Da die Schaffung teurer Wohnungen und Häuser in der Bevölkerung immer weniger Akzeptanz findet, setzen Gemeinden im Münchner Umland vermehrt auf Genossenschaften, um den Bau von erschwinglichem Wohnraum voranzutreiben. Vor allem für klassische Bauträger und Projektentwickler erschwert dies den Zugang zu Bauland. Mehrere Münchner Genossenschaften sind daran interessiert, im Umland tätig zu werden, so ist in Wörthsee derzeit ein Großprojekt in der Entstehung. Der Landkreis Fürstenfeldbruck gründete derweil, zusammen mit 15 Kommunen, im Oktober 2019 eine eigene Wohnungsbaugesellschaft - in Gröbenzell soll das erste Bauprojekt verwirklicht werden.



Um die Gründung von Genossenschaften und Baugemeinschaften in der Region um München voranzutreiben, hat die Stadt München unlängst beschlossen, dass die Genossenschaftsberatung Mitbauzentrale künftig auch außerhalb der Landeshauptstadt zum Thema gemeinschaftliches Wohnen als Beratungsorgan zur Verfügung stehen wird.



In zahlreichen Gemeinden sind derzeit Einheimischenmodelle in Planung bzw. in der Entstehung, mittels derer versucht wird, ansässigen Bürgern den Zugang zum Eigenheim zu ermöglichen, so bspw. in Aschheim, Pöcking, Eching bei Freising und Ebersberg. Hierbei muss darauf geachtet werden, die Mobilität im stark wachsenden Münchner Wirtschaftsraum nicht durch den überzogenen Einsatz derartiger Modelle zu beschränken. Des Weiteren gibt es durchaus rechtliche Barrieren bei der Gestaltung des Kriterienkatalogs für Einheimischenmodellen: Laut EU-Gesetzgebung ist das Kriterium „Ortsansässigkeit“ diskriminierend gegenüber Interessenten, die keine Verbindung zu ihrem präferierten Wohnort haben - anstelle dieses Kriteriums rückt nun vermehrt mehr das Einkommen der Interessenten in den Vordergrund.



Das Instrument der Bürgerproteste und -begehren hat in den vergangenen Jahren Kommunen vermehrt daran gehindert, dringend benötigte Projekte voranzutreiben bzw. gezwungen diese flächenmäßig substantiell zu reduzieren. Für die jeweilige Stadtverwaltung ist es daher wichtig, den Baugegnern stets schlagfertige Argumente, wie finanzielle Fördermittel, die Unterstützung bei der Schaffung von Kitas und Schulen sowie den Ausbau der notwendigen Verkehrsinfrastruktur, entgegen zu halten.



Entwicklung in den Kreisstädten des Münchner Umlandes



Dachau

Das zu geringe Angebot auf dem Dachauer Wohnimmobilienmarkt kann die hohe Nachfrage, die über alle Marktsegmente hinweg anhält, nicht ansatzweise decken. Das Preisniveau sowohl für Kauf- als auch für Mietobjekte steigt weiterhin an, jedoch haben sich die Zuwächse im Halbjahresvergleich Frühjahr - Herbst 2019 auf einem etwas niedrigeren Niveau eingependelt, als es in den vergangenen Jahren vorherrschte.