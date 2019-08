Die Mietpreise in München sind seit 1975 um das 5,5-fache gestiegen. „Die Entwicklung der Mietwohnungspreise in der bayerischen Landeshauptstadt München ist mit kaum einer anderen Großstadt in Deutschland zu vergleichen“, so Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts.

Die Mi...

[…]