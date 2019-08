Mietendeckel: Berlin will Mieten auf 7,97 Euro begrenzen

Für den im Juni beschlossenen Mietendeckel soll offensichtlich eine Mietobergrenze von 3,89 bis 7,97 Euro je Quadratmeter (Nettokaltmiete) gelten. Wie der Berliner Tagesspiegel und die Berliner Morgenpost berichten, geht dies aus vertraulichen Papieren der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hervor, dass den Zeitungen vorliegt. Ausgenommen seien nur Wohnraummietverhältnisse, die in den Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsbaus fallen, Neubauten, die ab dem 1. Januar 2014 erstmals bezugsfertig wurden sowie Studenten- und Seniorenheime und sogenannte Trägerwohnungen. Zuschläge für Modernisierungen werden nur berücksichtigt, wenn diese in den vergangenen acht Jahren vor Inkrafttreten des Mietendeckel-Gesetzes erfolgte. Zuschläge für Mobiliar und Ausstattungsgegenstände sollen ausgehebelt werden, um das stark steigende Angebot im Bereich „überteuerter“, möblierter Wohnungen einzudämmen. Liegt die Miete über der Mietobergrenze können die Mieter dem Entwurf zufolge eine Absenkung beantragen. Eigenbedarfskündigungen sollen nur noch mit Genehmigung seitens des Bezirks möglich sein. Damit sind erstmals Details über das neue Gesetz, das Anfang Januar in Kraft treten soll und weit über die Forderungen der Mietervertreter hinausgeht, bekannt geworden. Und das Unverständnis bei Vertretern der Wohnungsunternehmen und Immobilienverbände über die Pläne von Senatorin Katrin Lompscher (Linke) groß. „Eine solche Ausprägung eines Berliner Mietendeckels würde völlig über das Ziel hinaus schießen und damit vor allem diejenigen treffen, die dauerhaft und verantwortlich in den Wohnungsmarkt investieren und ihre Wohnquartiere sozial orientiert pflegen“, erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, zu den heute in verschiedenen Berliner Medien veröffentlichten Auszügen des Entwurfes für ein Mietendeckel-Gesetz in Berlin. Derzeit handelt es sich um einen Entwurf, der sich in der politischen Diskussion befindet. Die Wohnungswirtschaft Deutschland appelliert an die vernünftigen Kräfte im Berliner Senat, einzugreifen und sachgerechte Änderungen an dem Entwurf herbeizuführen. Ziel muss es sein, die Interessen von Eigentümern und Mietern auszugleichen und mehr bezahlbaren Wohnraum in Berlin – wie in den anderen Ballungsräumen Deutschlands zu schaffen. Die medial bekannt gewordenen Pläne aus Berlin würden genau das Gegenteil bewirken und wären darüber hinaus juristisch unhaltbar.

.

Die dramatische Folge eines solchen Deckels besonders bei denjenigen Vermietern, die heute schon mit Ihren bezahlbaren Mieten ein wichtiger Stabilitätsfaktor am Wohnungsmarkt sind: Sie müssten sich künftig auf das aller Notwendigste im Umgang mit den Häuser und der Entwicklung des Wohnumfeldes beschränken. Denn sie alle müssten davon ausgehen, dass die starken Regulierungen am Ende weit länger als fünf Jahre gelten – dass hat erst kürzlich die Verlängerung der Mietpreisbremse gezeigt. Negativer Effekt darüber hinaus: Belohnt würden von einer solchen Regelung nur solche Vermieter, die in der Vergangenheit kaum Geld in ihre Wohnungen und das Wohnumfeld gesteckt haben und dennoch Mieten am oberen Rand nehmen. Die Vermieter, die mit Augenmaß investiert haben und dennoch bezahlbare Mieten stellen, haben die schlechtesten Karten.



Wenn ein Mietendeckel in der so dargestellten Version Wirklichkeit werden würde, wäre das außerdem ein herber Rückschlag für alle Investoren, die ihr Geld in den dringend notwendigen Neubau preiswerter Mietwohnungen fließen lassen würden. Denn das Vertrauen, dass mit diesen Investitionen am Ende auch sachgerecht umgegangen wird, dürfte dann schwer erschüttert sein. Darüber hinaus lässt die zunehmende Verunsicherung am Markt die Kapital- und Beleihungskosten steigen. Das hat zur Folge, dass die ohnehin schon sehr hohen Kosten für den Wohnungsneubau noch weiter nach oben schießen. Die unausweichliche Konsequenz ist noch weniger Wohnungsneubau und damit ein viel zu langsam steigendes Wohnungsangebot. Schon jetzt meiden Investoren den Standort Berlin.



„Wir müssten uns dann in Deutschlands Städten auf noch viel längere Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen gefasst machen.“, so Gedaschko. „Die Hoffnung auf niedrigere Mieten durch immer mehr Regulierung ist falsch, in Wahrheit sieht es so aus: Mit Instrumenten wie einem Mietendeckel wird keine einzige Wohnung gebaut und es wird für viele Menschen dann immer schwieriger, eine bezahlbare Bleibe zu finden. Menschen, die eine gepflegte Wohnung suchen würden dann künftig immer weniger Erfolg haben.“



Ebenso drastisch wären die Folgen für den Klimaschutz und den altersgerechten Umbau. Eine abnehmende Investitionstätigkeit bedeutet automatisch, dass das Erreichen der Klimaziele im Wohngebäudebestand in weitere Ferne rückt und weitere enorm wichtige Maßnahmen für mehr altersgerechten Umbau und die Digitalisierung unfinanzierbar werden und dadurch einfach ausbleiben. Das setzt eindeutig die Zukunftsfähigkeit des Wohnstandortes Deutschland aufs Spiel. Fest steht: Einer muss die Zeche am Ende zahlen. Und wenn das notwendige Geld schlichtweg fehlt, wird sich die Wohnsituation verschlechtern.