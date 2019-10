Berlin beschließt Mietendeckel

Eine Einigung für den Berliner Mietendeckel rückt in greifbare Nähe. In seiner morgigen Sitzung plant der Senat den Gesetzesbeschluss. Zu Beginn des nächsten Jahres soll der Mietendeckel dann in Kraft treten. Zentral sind dabei die Einfrierung der Mieten für die nächsten fünf Jahre sowie das Festlegen einer Mietobergrenze. Maßgeblich ist hierfür die am 18. Juni 2019 gezahlte Nettokaltmiete. Ab 2022 bekommen Vermieter dann die Möglichkeit, die Miete pro Jahr um 1,3 % im Rahmen eines Inflationsausgleiches zu erhöhen. Der Mietendeckel wird für etwa 1,5 Millionen von insgesamt 1,9 Berliner Wohnungen eingeführt, wobei Wohnungen, die ab 1. Januar 2014 gebaut wurden, von dieser Regelung ausgeschlossen sind. Die Immobilienverbände kritisieren die Pläne indes scharf und rechnen mit einer starken Reduzierung der Investitionen.

.

In einem offenen Brief warnen sie vor der Einführung. Die Absicht des Gesetzes sei zwar nachvollziehbar, heißt es in dem Dokument, der Deckel werde aber „massive negative Auswirkungen“ auf die Wirtschaft haben.



Laut ZIA werde medial suggeriert, dass der Mietendeckel jetzt nicht mehr so kritisch sei, sagt der Sprecher der ZIA-Region Ost Niclas Karoff. „Tatsache aber ist, dass diese verbale Verharmlosung Augenwischerei ist. Die Stichpunkte zeigen auf, dass in den Details doch eine Absenkung der Mieten angedacht ist. Dies wird teilweise starke Auswirkungen auf Vermieter haben.“ Eine nach dem BGB zulässige Miethöhe könnte ganz schnell zur ‚Wuchermiete‘ werden, denn es gebe Wohnungen aus den 1990er Jahren, die heute regulär über 12 Euro pro Quadratmeter liegen. Entgegen der medialen Berichterstattung bleibe es bei der Zwangsherabsetzung.



Noch herrsche zudem in vielen Regelungen Unklarheit, was gemeint sei und welcher Bezugsrahmen genommen werde. „Welcher Mietenspiegel wird etwa für die sogenannte ‚Wuchermiete‘ herangezogen?“, fragt Karoff. Auch ab wann es eine Rückwirkung geben könnte bleibe offen. „Dies alles führt zu weiterer Verunsicherung bei Vermietern, aber auch bei Mietern. Mit diesen Eckpunkten werden Investoren endgültig von Berlin abgehalten. Es ist ein Hohn, wenn SPD-Fraktionschef Saleh von einem positiven Signal für die Wirtschaft spricht. Das Gegenteil wird der Fall sein. Berlin wird als Investitionsstandort für Wohnungsbau nach unten rutschen. Zum Nachteil aller. Schon jetzt hinkt das Angebot der hohen Nachfrage hinterher – dort liegt das eigentliche Problem“, so Karoff weiter.