Mieten und Übernahmen steigern Adlers Gewinn

Die Adler Real Estate AG profitiert von höheren Mieten und der erfolgreichen Übernahme von rund 70 Prozent an der Brack Capital Properties N.V. (BCP) im April 2018 [wir berichteten]. Wie das Wohnungsunternehmen heute mitteilte, sind im Geschäftsjahr 2018 allein die Nettomieteinnahmen um 40,0 Prozent auf 238,4 Millionen Euro gestiegen. Die Durchschnittsmiete steigerte sich bei einer sinkenden Leerstandsquote auf 6,0 Prozent auf 5,49/m²/Monat (Vorjahr 5,21/m²/Monat). Angesichts der Kennzahlen und der vollen Pipeline rechnet der Bestandshalter damit, seine operativen Leistungsdaten 2019 weiter verbessern zu können.

.

Die FFO I erreichten 2018 74,2 Millionen Euro, 83,2 Prozent mehr als im Vorjahr (40,5 Millionen). Je Aktie nahmen die auf verwässerter Basis berechneten FFO I von 0,51 Euro im Vorjahr auf 0,94 Euro im Berichtsjahr zu. Der EPRA NAV (ohne Goodwill und verwässert) erreichte Ende 2018 1.639,0 Millionen Euro und lag damit um 33,2 Prozent über dem vergleichbaren Wert des Vorjahres (1.230,5 Millionen Euro). Je Aktie ergab sich ein voll verwässerter EPRA NAV von 20,77 Euro, was einem Anstieg im Jahresvergleich von 35,1 Prozent entspricht (Vorjahr 15,37 Euro).



Ergebnis aus der Bewertung der Investment Properties profitiert von operativen Verbesserungen

Das Ergebnis aus der Bewertung der Investment Properties spiegelt die operativen Verbesserungen – gestiegene Durchschnittsmieten, Leerstandsabbau und die Maßnahmen zur Instandhaltung und Modernisierung der Immobilien – wieder. Mit 465,1 Millionen Euro lag es 2018 über dem vergleichbaren Vorjahreswert (235,4 Millionen Euro).



Wegen der Akquisition der BCP im April 2018 nahm der LTV (exkl. Wandelschuldverschreibungen) im Jahresverlauf vorübergehend zu und erreichte am Jahresende 61,4 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte er bei 59,4 Prozent gelegen. Die Veräußerung von ca. 37 Prozent des Gewerbeportfolios der BCP hat den LTV um ca. 80 Basispunkte sinken lassen. Daher erreichte er nach der Transaktion Ende März 2019 60,6 Prozent. Unter der Annahme, dass das verbleibende Gewerbeportfolio zum Buchwert veräußert wird (minus 166 Basispunkte) und unter Berücksichtigung des Umstands, dass Wohnungsunternehmen im letzten Jahr eigene Aktien zurückgekauft hat (minus 64 Basispunkte), verringert sich der LTV auf 58,3 Prozent. Adler verfolgt weiterhin das Ziel, ein Investment Grade Rating zu erhalten und hat daher das mittel- bis langfristige Ziel für den LTV auf 50 bis 55 Prozent festgelegt, wobei die Marke von ca. 55 Prozent bereits zum Jahresende 2019 erreicht werden soll.



Transaktionen haben das Jahr geprägt

Neben der Akquisition der BCP im April 2018 hat Adler zwei weitere Transaktionen zur Portfolio-Optimierung erfolgreich abgeschlossen. Zunächst wurde Ende 2018 das Non-Core Portfolio im Umfang von rund 3.700 Mieteinheiten und einem Vermögenswert von 179,2 Millionen Euro in zwei separaten Transaktionen mit einer Prämie auf den Buchwert von rund 3 Prozent veräußert [wir berichteten]. Die zweite Transaktion wurde am 25. März 2019 unterzeichnet und betrifft den Verkauf von rund 37 Prozent des Gewerbeportfolios der BCP. Das Verkaufsvolumen der drei Immobilien in Rostock, Celle und Castrop-Rauxel betrug hier 180,6 Millionen Euro [wir berichteten] und die Prämie auf den Buchwert des Eigenkapitals machte 7,6 Prozent aus. Das verbleibende Gewerbeportfolio soll im weiteren Verlauf des Jahres 2019 veräußert werden.