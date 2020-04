Münchner Bürovermietungs- und Gerwerbeinvestmentmarkt in Habachtstellung

Mietausfallsichere Nutzer sind sowohl auf dem Bürovermietungs- als auch auf dem Investmentmarkt in München das Gebot der Stunde – Core-Immobilien mit solchen Mietern werden die mit Abstand gefragtesten unter Investoren sein.

.

„Vor allem Nutzer aus den Bereichen Finanzen, Gesundheit und Pharma sowie die öffentliche Hand fragen aktuell weiter Fläche nach. Unternehmen aus dem Einzelhandel, der Automobilindustrie bzw. deren Dienstleister und Anbieter von Flexible Workspaces sind von der Krise hingegen stark betroffen, was sich auch in deren Zurückhaltung am Büromarkt widerspiegelt“, erklärt Nico Jungnickel, Director und Head of Munich Office bei Savills.



Zwar zog das Mietniveau im ersten Quartal abermals an – die Spitzenmiete stieg ggü. dem Vorquartal um 1,4 % auf zuletzt 37,00 Euro/m² und auch die die Durchschnittsmiete konnte ein Plus von 5,3 % auf 20,00 Euro/m² verzeichnen. Doch diese Entwicklung entfällt auf Abschlüsse vor Beginn der COVID-19-Pandemie sowie auf Abschlüsse in Projekten und Neubauten. Das gesamte Ausmaß der Krise lässt sich bisher an den klassischen Büromarktkennziffern noch nicht ablesen. Erst im zweiten Quartal werden sich die Konsequenzen in den Zahlen niederschlagen. „In den letzten Tagen und Wochen ist die Nachfrage nach Büroflächen stark zurückgegangen. Wenn es zeitlich möglich ist, verschieben viele Nutzer ihre Bürosuche. Zudem stehen einige Bestandsmieter bereits im Austausch mit ihren Vermietern, um sich auf eine Stundung der Miete zu einigen“, sagt Jungnickel. „All dies wird dafür sorgen, dass der Mietanstieg im zweiten Quartal zum Stillstand kommt.“



Auch ein weiterer Leerstandsabbau erscheint vor dem aktuellen Hintergrund derzeit unrealistisch. Im ersten Quartal verbleib die Leerstandsquote auf dem Niveau des Vorquartals von 2,1 %.



Büromarkt: Auswirkungen von COVID-19 erst in Q2 sichtbar

Auch auf dem Münchener Bürovermietungsmarkt macht sich die aktuelle Situation bemerkbar. Zwar konnten in den ersten drei Monaten des Jahres 172.900 m² Fläche umgesetzt werden, dennoch stellt dies einen Rückgang von etwa 4,8 % ggü. dem Vorjahreszeitraum dar. Zudem wird im kommenden Quartal mit einem deutlich geringeren Flächenumsatz zu rechnen sein, wenngleich es auch weiterhin Nachfrage und damit verbundene Abschlüsse geben wird.



Investmentmarkt: Risikoaversion der Investoren nimmt zu

Das Transaktionsvolumen am Münchener Gewerbeinvestmentmarkt überschritt im ersten Quartal 2020 die Milliardenmarke und lag mit 1,1 Mrd. Euro 55 % über dem Wert des Vorjahresquartals. Zu den drei größten Abschlüssen gehörten der Verkauf des Blue Towers an Real I.S. und die Bayerische Versorgungskammer für rund 270 Mio. Euro [wir berichteten], der Erwerb des Geschäftshauses in der Maximilianstraße 12 durch die Centrum Gruppe [wir berichteten] sowie der Kauf des Münchener Bertelsmann-Sitzes durch Allianz Real Estate für etwa 214 Mio. Euro [wir berichteten]. Büroimmobilien standen in den ersten Monaten des laufenden Jahres ganz oben auf der Käuferliste und machten mit 639 Mio. Euro 59 % des Gesamtvolumens aus. Auf dem zweiten Platz rangierten Handelsimmobilien mit einem Anteil von 32 % und 341 Mio. Euro.



Für die kommenden Monate ist auch in der bayerischen Landeshauptstadt mit einer deutlich zurückgehenden Transaktionszahl – vor allem bei Hotels, Einzelhandelsimmobilien und Büros – und damit einem sinkenden Umsatz zu rechnen. „Nahezu auf dem gesamten Markt stehen die Zeichen auf Abwarten. Neue Prozesse stehen kaum zur Debatte“, sagt Michael Gail, Director und Teamleader Investment bei Savills in München. „Die erheblichen wirtschaftliche Risiken dürften dafür sorgen, dass die Risikoaversion der Investoren erheblich zunimmt. Demnach werden künftig vor allem Core-Objekte in den besten Lagen und mit sehr ausfallsicheren Mietern in den Fokus rücken.“



Während sich die Anfangsrenditen für Büroimmobilien und Geschäftshäuser in 1A-Lagen im ersten Quartal seitwärts bewegten, geht Savills davon aus, dass es kurzfristig zu einer Steigung kommt. Bedingt durch Korrekturen der Mietwachstumserwartungen und einem abgeschnittenen Marktzugang für internationale Akteure, der in einer geringeren Nachfrage resultiert. Insbesondere das Non-Core-Segment dürfte diese Entwicklung zu spüren bekommen – wie stark ist noch offen.