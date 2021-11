Den Wohnungsmarkt in der Metropole Ruhr kennzeichnen ein moderates Preisniveau für Bauland und Immobilien sowie eine zunehmende Neubautätigkeit. Jedoch zeigt sich eine angespannte Wohnungsmarktlage vor allem in den Großstädten, ein steigender Bedarf an qualitätsvollem, bezahlbarem Wohnraum und eine wachsende Bedeutung wohnungspolitischer Instrumente. Das sind die wesentlichen Ergebnisse des 5. Regionalen…

[…]