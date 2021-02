Microsoft kauft 40.000 m² in Schwechat

Wie das Wirtschaftsmagazin Gewinn in seiner neuen Ausgabe berichtet, hat sich Microsoft in Schwechat große Flächen gesichert. Ob dort das erste Rechenzentrum des Konzerns in Österreich entstehen wird, wollte man bei Microsoft nicht bestätigen.

.

Der amerikanische IT-Konzern kündigte im Herbst 2020 an, eine Milliarde Euro zu investieren, um Österreich zur Cloud-Rechenzentrumsregion zu machen. Herzstück des Plans ist der Bau von mehreren Rechenzentren in Ostösterreich, deren Standorte aus Sicherheitsgründen nicht genannt wurden.



Bei Microsoft will man sich auch weiterhin zu konkreten Standorten nicht äußern, Gewinn-Recherchen deuten aber darauf hin, dass das erste Rechenzentrum im niederösterreichischen Schwechat entstehen könnte. Direkt an der Wiener Stadtgrenze in der Nähe des Zentralfriedhofs kaufte die Microsoft Data Center (Austria) GmbH fast 40.000 m² Betriebsbauland.