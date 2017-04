MicroLiving Service übernimmt Property Management für Grindelhochhaus

Die Leipziger MicroLiving Service GmbH (MicroLiving) betreibt das Grindelhochhaus 14 in Hamburg-Harvestehude: Das auf das Property Management von Micro-Apartments spezialisierte Unternehmen kümmert sich um die Verwaltung, Vermarktung und Vermietung des Hochhauses in der Oberstraße 14 a-c. Das Objekt mit einer Gesamtmietfläche von rund 14.800 m² besteht aus 18 Gewerbeeinheiten und 179 möblierten 1- bis 2-Zimmer-Apartments. Corestate Capital Holding S.A. hatte das Objekt für den Immobilien-Umbrella-Fonds, der für die Bayerische Versorgungskammer auf der Luxemburger AIF-Plattform von Universal-Investment aufgelegt wurde, erworben [BVK investiert 64 Mio. in Hamburger Mikro-Apartments].

.

„Das Grindelhochhaus ist aufgrund seiner sehr guten Lage bei Mietern sehr beliebt. Wir werden für eine dauerhaft hohe Vermietungsquote sorgen und uns intensiv um das Management der Immobilie kümmern“, erklärt Heiko Henneberg, Geschäftsführer von MicroLiving. Die Apartments werden zu einem großen Anteil von Lufthansa, Commerzbank oder Beiersdorf für ihre Mitarbeiter angemietet.



Die Grindelhochhäuser wurden in den 1950er Jahren erbaut. Neben den vergleichsweise günstigen Mieten sind die Gebäude vor allem aufgrund ihrer Lage im Stadtteil Harvestehude bei Mietern gefragt: Die Hamburger Universität ist fußläufig erreichbar, mit der U-Bahn erreicht man in etwa 15 Minuten die Hamburger Innenstadt.