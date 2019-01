Microcity in Unterschleißheim voll vermietet

Der Konzern Versicherungskammer hat die Veoneer Germany GmbH ab 2019 als neuen Mieter für rund 7.000 m² Bürofläche gewonnen. Durch diesen Vertrag erreicht die Versicherungskammer nach nur zwei Jahren die Vollvermietung der Microcity, der ehemaligen Europazentrale von Microsoft. Für das als Multi-Tenant-Gebäude neu positionierte Objekt mit rund 40.000 m² Brutto-Grundfläche, konzipiert für etwa 1.800 Beschäftigte, konnten als weitere Mieter bereits Unternehmen aus der Automobil- und Technologiebranche gewonnen werden.

„Wir freuen uns, dass nun auch Veoneer unser Mieter ist. Damit bestätigt sich, dass unser attraktives Vermietungskonzept bestens aufgeht – mit modernem Betriebsrestaurant, attraktiver Cafeteria, hochwertig ausgestattetem Fitnessbereich, Kita sowie einem vielfältigen Angebot an Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien“, so Bernd Wegener, Leiter Immobilienmanagement im Konzern Versicherungskammer.



Veoneer wurde im Rahmen eines exklusiven Beratungsmandats von Igenus Immobilien bei der Anmietung betreut. Neben diesem Vertragsabschluss in der „Microcity“ hatte das Maklerhaus bereits im Jahr 2017 die Zenuity GmbH bei der Anmietung von 3.500 m² beraten [wir berichteten].