Michiel Goris verstärkt Exporos Beirat

Michiel Goris

©

Exporo erweitert seinen Beirat mit dem ehemaligen CEO der Interhyp AG Michiel Goris. Der international erfahrene Banking-Manager ergänzt den bestehenden Beirat um die Expertise Marketing und Sales.

.

Michiel Goris war bis 2017 sieben Jahre lang CEO der Interhyp AG. Vor seinem Wechsel in die Immobilienfinanzierung verantwortete der gebürtige Niederländer verschiedene Bereiche und Gesellschaften der ING Group in leitenden Funktionen. Er war unter anderem im Vorstand der ING Direct in Amsterdam sowie der ING-DiBa in Frankfurt. Er hat den Vorsitz im Aufsichtsrat der Baufi24 AG inne sowie eine Vielzahl von weiteren Beiratsmandaten bei verschiedenen Fintech-Unternehmen.



Dem Exporo Advisory Board gehören mit Dr. Axel Wiandt und Dr. Hauke Brede bereits namhafte Persönlichkeiten an. Dr. Wiandt unterstützt das Fintech-Unternehmen im Bereich Banking und Dr. Brede im Bereich Risk. Das Gremium berät den Vorstand der Exporo AG in allen strategischen Fragen sowie der künftigen Ausrichtung des Unternehmens.