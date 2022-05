Michael Zimmer bleibt LEG-Aufsichtsratsvorsitzender

Gestern fand die mittlerweile dritte virtuelle Hauptversammlung der LEG Immobilien SE statt. Rund 300 Teilnehmer nahmen teil; bei den Abstimmungen waren insgesamt rund 78 Prozent des stimmberechtigten Kapitals vertreten. Insgesamt standen sechzehn Tagesordnungspunkte zur Abstimmung.

.

Unter Punkt 2 zur Gewinnverwendung haben 99,9 Prozent der Aktionäre für eine Dividende in Höhe von 4,07 Euro je Aktie gestimmt. Damit erzielt die Aktie eine attraktive Dividendenrendite von rund 4 Prozent (basierend auf dem Schlusskurs vom 18.5.2022). Die Dividende kann nach Wahl des Aktionärs wahlweise in bar oder in Aktien in Anspruch genommen werden.



Unter Punkt 9 der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds“ wurde Dr. Katrin Suder in den Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE gewählt. Im Rahmen ihrer ESG-Strategie verfolgt die LEG das Ziel, bis zum Jahr 2022 mindestens ein Drittel ihrer Aufsichtsratsmandate mit Frauen zu besetzen. Um diese Zielgröße zu erreichen, war heute der ordentlichen Hauptversammlung vorschlagen worden, die Anzahl der Aufsichtsratsmandate auf sechs zu reduzieren und als Nachfolgerin für die wegen des Erreichens der Altersgrenze planmäßig ausscheidenden Stefan Jütte sowie Dr. Johannes Ludewig mit Dr. Katrin Suder ein weiteres weibliches Aufsichtsratsmitglied zu wählen.



Dr. Katrin Suder (50) ist promovierte Neuroinformatikerin. Nach ihrer Promotion in theoretischer Physik, machte sie Karriere bei McKinsey (2000-2014). Zu ihren Schwerpunkten gehörten Technologie/IT ebenso wie Diversity. 2014 wechselte sie als Staatssekretärin ins Verteidigungsministerium. Seit 2018 ist sie die Vorsitzende des Digitalrates der Bundesregierung. Im Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE ist sie nun – neben Dr. Sylvia Eichelberg, die im Rahmen der vergangenen Hauptversammlung erstmalig in den Aufsichtsrat gewählt worden ist – die zweite Frau.



Unter TOP 9 wurden, neben Dr. Sylvia Eichelberg, mit großer Mehrheit wieder in den Aufsichtsrat gewählt:

• Dr. Claus Nolting, München, selbständiger Rechtsanwalt

• Dr. Jochen Scharpe, München, geschäftsführender Gesellschafter der AMCI GmbH und geschäftsführender Gesellschafter der Re-Turn Immobilien GmbH

• Martin Wiesmann, Frankfurt am Main, selbständiger Berater

• Michael Zimmer, Pulheim, geschäftsführender Gesellschafter der Fair GmbH



In der unmittelbar im Anschluss durchgeführten konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates wurde Michael Zimmer erneut zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Seine Stellvertretung übernimmt Dr. Claus Nolting, der zudem den Risiko- und Prüfungsausschuss führen wird. Beide sind langjährige Mitglieder des Aufsichtsrates und haben das Unternehmen in den vergangenen Jahren erfolgreich aus dem Aufsichtsrat begleitet und zur Nummer 2 des deutschen Wohnimmobilienmarktes mitentwickelt. Dr. Katrin Suder übernimmt den Vorsitz des neu gegründeten ESG-Ausschusses des Aufsichtsrates, dem zusätzlich Dr. Sylvia Eichelberg und Martin Wiesmann angehören werden.