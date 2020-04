Michael Starre wechselt von JLL zu Logivest

Die Logivest GmbH stärkt mit Michael Starre ihre Position auf dem Vermietungsmarkt. In der neu geschaffenen Position des Chief Sales Officer (CSO) leitet er ab April 2020 das Business Development der Logivest und verantwortet das Vermietungsgeschäft in Deutschland. Der Immobilienexperte war zuvor 15 Jahre für die Vermarktung von Industrie- und Logistikimmobilien bei Jones Lang La Salle (JLL SE) verantwortlich – zuletzt in der Position des Director Business Development.

.

„Michael Starre ist in Deutschland bestens vernetzt. Er kennt die Branche und weiß, worauf die Kunden Wert legen. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team zu haben und mit ihm das Kerngeschäft der Logivest – die Vermietung von Logistikimmobilien in ganz Deutschland – weiter auszubauen“, so Kuno Neumeier, Geschäftsführer der Logivest.