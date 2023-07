Canzler hat die Position des Teamleiters Architektur in Frankfurt mit Michael Sommer zum 1. Juli 2023 neu besetzt. Sommer soll neben seiner Personalverantwortung als Teamleiter im Bereich Architektur am Standort Frankfurt die Integration der seit Januar zu Canzler gehörenden Kollegen von Höhlich & Schmotz in Mainz begleiten und

[…]