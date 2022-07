Michael Posch wird General Manager im Straubingerplatz Ensemble

Zum 01. Juli 2022 hat Michael Posch seine Tätigkeit als General Manager für das Straubingerplatz Ensemble in Bad Gastein aufgenommen. Die denkmalgeschützte Anlage, bestehend aus Hotel Straubinger und Badeschloss, gehört zum Portfolio der Hirmer Hospitality und wird aktuell vollumfänglich renoviert. Die Eröffnung ist für das Jahr 2023 geplant.

Michael Posch ist in der Hotellerie zu Hause. In den vergangenen 30 Jahren hat der gebürtige Österreicher in den verschiedensten Positionen der Bereiche Operations, Sales, Marketing in Hotelketten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gearbeitet. Seit 2013 erweiterte der 53-Jährige seine Expertise auf internationalem Level: Er eröffnete zunächst als General Manager das Regent Porto Montenegro und verantwortete dann in gleicher Funktion bzw. als Executive Director die strategische Entwicklung und Eröffnung des Portonovi Resort. Weitere Stationen in der Laufbahn von Michael Posch waren unter anderem die Esterhazy Betriebe in Eisenstadt, das Leonardo Royal Hotel Berlin und das Leonardo Boutique Hotel Rigihof Zürich, das Holiday Inn Berlin City East, das Estrel Berlin oder auch die Hilton Hotels in Berlin und München. Seine Ausbildung absolvierte er am Tourismuskolleg Bad Gleichenberg in der Steiermark und erweiterte die fachliche Kompetenz kontinuierlich weiter, zuletzt mit einem Zertifikat für „Hotel Real Estate Investments & Asset Management“ an der Cornell University im vergangenen Jahr.



„Wir heißen Michael Posch herzlich willkommen und wünschen ihm einen guten Start. In den vergangenen Jahren hat er eindrucksvoll bewiesen, dass seine Stärken ganz klar im operativen Bereich und in den Themen Hoteleröffnungen, Renovierungen, Pre-Openings wie auch Re-Branding spezieller Projekte liegen. Diese umfangreiche Expertise ist für uns sehr wertvoll, denn das Ensemble am Straubingerplatz ist für uns etwas ganz Besonderes“, erklärt Edith Gerhardt, Geschäftsführerin der Hirmer Hospitality.