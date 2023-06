Michael Peter gründet ‚Mipex Group‘

Michael Peter, Founder P&P Group und Rivus Capital, gibt die Gründung der Mipex Group bekannt. „Ziel ist es, eine generationsübergreifende Unternehmensgruppe aufzubauen, die unabhängig von konjunkturellen Schwankungen aus sich selbst heraus existiert beziehungsweise lebt“, sagt Peter, der diese Vision erstmals vor 25 Jahren formulierte und umzusetzen begann.

Die Mipex Group konzentriert sich auf drei Investmentbereiche:

• Real Estate (P&P Group): Revitalisierungen und Projektentwicklungen mit Fokus auf den Bereich Residential in Deutschland und Großbritannien

• Private Equity (Rivus Capital): Mehrheitsbeteiligungen an etablierten mittelständischen und nachhaltigen Unternehmen mit Wachstumspotenzial

• Venture Capital (Rivus Capital): frühphasige Minderheitsbeteiligungen an Impact-Unternehmen



„Diese Plattformen weisen jeweils ein unterschiedliches Rendite- und Risikoprofil auf und bieten einzeln oder auch als Portfolio attraktive Investmentmöglichkeiten. Zudem profitieren sie wechselseitig von Synergien und strategischen Mehrwerten und haben somit in dieser einmaligen Konstellation ein Alleinstellungsmerkmal“, erläutert Peter.